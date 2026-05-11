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意外と知らない「ありがとう」「ごめんなさい」が言えない人の深層心理とは？良好な人間関係を壊す7つの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーであり作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【必見】ありがとう、ごめんなさいの言えない人の心理7選／良好な人間関係の築けない理由とは？」と題した動画を公開した。動画では、人間関係の基本である感謝と謝罪の言葉を口にできない人々の深層心理を7つの観点から解説し、彼らが抱える心の課題や良好な関係を築けない理由について掘り下げている。



Ryota氏はまず、「ありがとう」「ごめんなさい」が言えない人の心理として、「勝つことしか考えていない」という特徴を挙げる。物事を勝ち負けで判断するため、謝罪や感謝の言葉を発することを「自分の負け」や「自身の価値の低下」と錯覚してしまうという。また、内なる欠落感を隠そうとする「優越コンプレックス」を持つ人は、常に優れた自分を演じる必要がある。そのため、弱みを見せる謝罪や、相手を認めることにつながる感謝の言葉を避ける傾向にあると語る。



さらに、社会的背景や年齢を理由に「上の立場で許されると思っている」タイプや、自身の価値が落ちることに極端に過敏な「神経症的な自尊心」を持つタイプにも言及した。彼らは「自分の価値を守りたい」という強迫観念に縛られており、それが素直な行動を妨げる大きな要因となっている。



後半では、本来の自分は大したことがないのに優れた存在だと思い込んでいる「プライドが高い」タイプや、感受性が低く「悪いという感覚がない」タイプについて解説。ミスの責任を他人に押し付けたり、相手が困っている状況を理解できなかったりする具体的な行動例を示した。最後に、精神的に幼く「与えてもらって当然と思っている」退行欲求を持つ人についても触れ、他者に保護されて当たり前という認識が感謝と謝罪の念を奪っていると分析した。



Ryota氏は「感謝と謝罪ができないと、社会の中で追い込まれていく」と警鐘を鳴らす。過去の出来事であっても「ありがとう」と伝えるなど、素直な気持ちを言葉にすることが周囲に受け入れられ、良好な人間関係を築くための第一歩であると結論づけた。