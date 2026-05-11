5月打率.129と苦しむ 大谷翔平はなぜ打てなくなったのか 看過できない“パワー不足”の異変「ホームランになる打球が、今はレフトフライで終わる」
どうにも打球が上がらず、理想的な打撃が出来ていない大谷(C)Getty Images
悪戦苦闘の日々が続いている。
現地時間5月10日に本拠地で行われたブレーブス戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。4打数で4試合ぶりとなる無安打に終わった。
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どうにも打球が飛ばない。10試合連続ノーアーチとなった31歳は、直近7試合で打率.154、0本塁打、出塁率.290、長打率.192。5月というスパンで見ても、打率.129（31打数4安打）とスランプ状態が続いている。10日のブレーブス戦後には、米局『Sports Net LA』などでデーブ・ロバーツ監督も「今日も速球に振り遅れている場面が何度かあった。普段の彼ならベルト付近のボールは飛ばすが、少し振り遅れている」と指摘。打席内でのタイミングの取り方に苦言を呈した。
「良い状態なのであれば、ホームランになっている打球が、今はレフトフライで終わっている。長打が出ていないせいで状態が良くない」
一本でも本塁打が出れば、途端に打ち出しそうな気配はある。しかし、その一本がどうにもでない。いったいなぜ、“打者・大谷”の状態はここまで悪いのか。細かなメカニクスなど理由は様々に考えられるが、一つのポイントとして見るべきは、例年よりも低下しているパワー面だ。
95マイル(約152.8キロ)以上の打球割合を示すハードヒット率（47.5％）も3年間（54.2％→60.1％→58.7％）と比べると極端に低下。さらにスイングの平均スピードも74.8マイル（約120.3キロ）となっている。これは投打二刀流でレギュラーシーズンを完走した2023年と比較すると、2.6マイル（約4.1キロ）もダウンしていることになる。
また、75マイル（約120.7キロ）以上のスイングスピードに達する割合も49.4%と落ち込む。いずれも、MLB平均は上回っているものの、二刀流スターの水準で考えれば、看過はできない。実際、満足のいくアジャストが出来ていない影響は、打球結果にも如実に表れる。
ゴロ打球割合を示す指標『GB％』は44.4％。一見すると、そこまで高くないように思えるが、55本塁打を放った昨年比では、なんと4.7％も増加。一方でフライ打球の割合は4.7%も減っている。加えて、長打になる確率が高くなる角度と速度で打った割合を示すバレル%は17.3。こちらも昨年が23.5もあったことを考えれば、大谷のバッティングが例年と違っているのは明らかだ。
もっとも、今季は投手としては、6先発（37イニング）で、防御率0.97、WHIP0.81、奪三振率10.22と圧巻のパフォーマンスを披露している。それだけにピッチングによる負担がバッティングに影響を及ぼしている可能性もゼロではない。
とはいえ、満足のいく内容で打てていない現状は、ドジャースの今後を考えても早期改善が求められる。「重要なのはタイミングと感覚」（アーロン・ベイツ打撃コーチ談）という課題は明白なだけに、ここから“打者・大谷”がどう復活を遂げていくかが注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]