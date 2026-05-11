5月打率.129と苦しむ　大谷翔平はなぜ打てなくなったのか　看過できない“パワー不足”の異変「ホームランになる打球が、今はレフトフライで終わる」

どうにも打球が上がらず、理想的な打撃が出来ていない大谷(C)Getty Images

悪戦苦闘の日々が続いている。

現地時間5月10日に本拠地で行われたブレーブス戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。4打数で4試合ぶりとなる無安打に終わった。

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どうにも打球が飛ばない。10試合連続ノーアーチとなった31歳は、直近7試合で打率.154、0本塁打、出塁率.290、長打率.192。5月というスパンで見ても、打率.129（31打数4安打）とスランプ状態が続いている。10日のブレーブス戦後には、米局『Sports Net LA』などでデーブ・ロバーツ監督も「今日も速球に振り遅れている場面が何度かあった。普段の彼ならベルト付近のボールは飛ばすが、少し振り遅れている」と指摘。打席内でのタイミングの取り方に苦言を呈した。

「良い状態なのであれば、ホームランになっている打球が、今はレフトフライで終わっている。長打が出ていないせいで状態が良くない」

一本でも本塁打が出れば、途端に打ち出しそうな気配はある。しかし、その一本がどうにもでない。いったいなぜ、“打者・大谷”の状態はここまで悪いのか。細かなメカニクスなど理由は様々に考えられるが、一つのポイントとして見るべきは、例年よりも低下しているパワー面だ。

95マイル(約152.8キロ)以上の打球割合を示すハードヒット率（47.5％）も3年間（54.2％→60.1％→58.7％）と比べると極端に低下。さらにスイングの平均スピードも74.8マイル（約120.3キロ）となっている。これは投打二刀流でレギュラーシーズンを完走した2023年と比較すると、2.6マイル（約4.1キロ）もダウンしていることになる。