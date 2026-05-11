ジャンプ女子の伊藤有希が２０２６〜２７シーズンをもって現役生活を引退することが決まったと１１日、所属する土屋ホームが公式ホームページ（ＨＰ）で発表した。

「このたび伊藤は、２０２７年３月をもちまして競技生活に区切りをつける決意を固め、ラストシーズンを悔いなく過ごすとともに、皆様へのお礼とご恩返しができるシーズンにしたいと考えております。当社といたしましても伊藤の想いを尊重し、現役最後のシーズンを全力でサポートしてまいります。なお、シーズン終了後の引退会見等につきましては、改めてご案内申し上げます」などと記した。

伊藤もその後、自身のインスタグラムに「私が所属する株式会社 土屋ホームから発表がありました通り、２０２６-２０２７シーズンをもちまして現役競技生活を引退することをご報告させていただきます」となどと記した。

伊藤は１９９４年５月１０日、北海道郡下川町出身。４歳からスキージャンプ始め、下川商から１３年４月に土屋ホームに入社した。五輪では１４年ソチ大会女子ノーマルヒル７位入賞。１８年平昌大会は同９位、２２年北京大会は同１３位、今年のミラノ・コルティナ大会は同１４位だった。世界選手権では１３年に混合団体金メダル、１５、１７年にいずれも個人で銀、混合団体で銅を獲得。Ｗ杯では１７年１月の札幌大会で初優勝するなど１６−１７年シーズンは５勝を挙げて年間でも個人総合２位に。今年３月のオスロ大会で優勝しＷ杯通算１０勝目を挙げた。

伊藤の投稿全文は以下の通り。

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私が所属する株式会社 土屋ホームから発表がありました通り、２０２６-２０２７シーズンをもちまして現役競技生活を引退することをご報告させていただきます。

４歳で初めて下川町のジャンプ台を飛んでから今まで毎シーズン、前のシーズンの自分を越え、更に遠くへ飛ぶことが出来たと思います。

その挑戦の中で、昨シーズンは１０勝目をあげるという目標も、Ｐｌａｎｉｃａのフライングヒルを飛ぶという夢も叶える事が出来ました。

もし、もしも今シーズン、各地大会での私の最後のジャンプを観に来てくださる方がいらっしゃったら、まだジャンプを観た事がない方をお一人でもお誘いいただけたら最高に嬉しいです。

一人でも多くの方に、スキージャンプの魅力を、生の空気を体感していただき、またジャンプを観たい！！ と思っていただけたらこの上なく幸せです。

これも私がシーズン最初に引退を発表した理由のひとつでもあります。

今シーズンも、昨シーズンの自分を越え、世界選手権でのメダル、フライングヒルでのワールドレコードを、そして最後の１本まで世界一を目指して挑戦し続けます！！