▽大相撲夏場所４日目（１３日、両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が２連勝で３勝１敗とした。立ち合いから寄ると元幕内の十両・阿武剋（阿武松）を押し出した。鋭い動きについても「さらに修正しないといけない」と浮かれず。取組後は動画を確認し、さらなる高みを目指している。角界屈指の巨人ファン。取組後もリラックスしながらスマホで巨人戦を見ている。１２日の広島戦でサヨナラ勝ちした試合も「もちろん見ていまし