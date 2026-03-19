日本を代表するパティシエの鎧塚俊彦さんはこのほど、東京ミッドタウンの人気店「トシ・ヨロイヅカToshi Yoroizuka ミッドタウン店（六本木）」を3月29日で閉店すると発表した。【写真】鎧塚俊彦さん「東京ミッドタウン店は閉店する運びと…」（コメント全文）トシ・ヨロイヅカの公式インスタグラムは3月18日までに投稿を更新。「ミッドタウン閉店のご案内」として、「2026年3月29日の営業をもちまして閉店することとなりまし