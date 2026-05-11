キッコーマン食品株式会社が2024年3月にエリア限定で発売を開始した「果実100％」の「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ。

すりおろしりんご、すりおろしマンゴーミックス、すりおろしぶどうミックス、すりおろしキウイミックスに加え、すりおろし白桃ミックスが5月18日に発売（9月下旬までの期間限定）されることが発表されています。

【原菜乃華出演】デルモンテ ピュレフルーツCM「ピュルピュルのうた」篇【キッコーマン公式】（YouTube）

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「果汁100％」ではなく「果実100％」をうたう本商品について、同社プロダクト・マネジャー室 デルモンテグループの野中亮佑さんが話を聞かせてくれました。

商品開発のきっかけ

当社では1980年から、病院食や外食向けに業務用の「すりおろしりんご」などを販売しています。

こうした”すりおろしフルーツ”を「一般のお客さま向けに提供したい」という着想は以前からありましたが、原料の調達や、小容量パウチの製造における課題があり、なかなか商品化に至っていませんでした。

その中で、2024年に更新された「健康日本21（第3次）」において、1日の果物摂取目標量200グラムが新たに設定されたことから、「フルーツ分野を担当しているデルモンテでも何かしらアプローチできないか」と考えました。

また当社の調査で、「フルーツを食べたいけど食べられていない人」が多いのは、「日持ちしないから」や、「皮をむくのが面倒」などが理由であることがわかりました。

そういった様々な背景の中で、これまで病院食や外食向け商品で培ってきた「すりおろしフルーツ」の原料加工の技術と、2023年に当社として初めて発売した「ゼリー飲料シリーズ」の製造の知見を活かして「皮むき不要で、いつでもどこでも楽しめるパウチ入りすりおろしフルーツ」という新しい形のフルーツを提案することで、「果物摂取不足の解消」という社会課題に貢献できるのではと商品の開発を進めました。

そして2024年に首都圏・信越エリア限定で発売し、好評をいただいた結果2025年の全国発売に至りました。

「果汁100％」と「果実100％」の違い

「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズは「果実100％」です。「果汁100%」ではなく「果実100％」なのは、使用している原料が果汁だけでなく「すりおろした果実そのもの（パルプ分）」も使用しているからです。

また、たとえば「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」は”りんごピューレー、キウイフルーツ果汁、りんご、キウイフルーツピューレー”、「ピュレフルーツ すりおろしぶどうミックス」は”りんごピューレー、ぶどうピューレー、ぶどう果汁、りんご”といった原料を使っていて、りんご以外の「ピュレフルーツ」シリーズにも、ベースとして「りんご」が入っています。

「フレッシュジュース」に近い？

本商品はすりおろした果実の食感と味わいが特徴です。すりおろした果実の味わいをワンハンドで手軽に楽しめ、生果実のような満足感があります。

パウチ入りで手軽に持ち運べる商品ですが、ゼリー飲料などとは異なりフルーツそのもののおいしさが楽しめる商品です。

一番人気のフレーバー

一番人気があるのは「すりおろしりんご」です。りんごは元々、すりおろしフルーツの定番ということもあり、お客様がイメージしやすいことと、「体調不良の時の栄養補給」や「小さい子どものおやつ、幼児食」として食べていただくなど購入層とシーンが多岐にわたる点が好調の要因だと考えています。

またフルーツ市場で年々人気が高まっているキウイフルーツのおいしさがいつでもどこでも手軽に楽しめる「すりおろしキウイミックス」も3月16日の発売以降、好調です。

購入者はどんな人？

発売当時のメインターゲットは果物を食べたいけどなかなか食べられていない20代〜50代の「働く女性」を据えていましたが、現状、若年層・ファミリー層・シニア層まで幅広い方にご購入いただいています。皮むき不要でいつでも食べられ、常温で開封前の賞味期間が12か月あるのでストックしておけることを評価いただいております。

また、特に若年層では「ワンハンドで手軽に食べられること」、ファミリー層では「砂糖不使用・果実100％でお子様にも食べさせやすいこと」、シニア層では「すりおろしで食べやすく、長期保存ができること」など「ピュレフルーツ」の様々な点を評価いただいております。

そして、本商品は「常温・冷蔵・冷凍すべてOK」なので、夏場は「冷凍」してお弁当の保冷剤代わりに使い、お昼ご飯のデザートとして食べていただいたり、少し溶かしてシャーベットとして食べていただいたりしています。

りんご、マンゴー、ぶどう、キウイ、白桃以外の展開は

2024年の首都圏・信越エリアでの販売時には「ピュレフルーツ すりおろしバナナミックス」も発売していましたが、「ピュレフルーツ すりおろしりんご」などに比べ売上が伸びず、全国発売前に終売しました。

本商品に関しては、お客様から「生果実」に近いものとして認識いただいているため、一年中いつでも手軽に食べられるフルーツ（バナナなど）よりも、皮むきの手間がかかるフルーツや、限られた期間しか食べられないフルーツのおいしさを提供することでより本商品の強みが活きると考えております。

今後も食べるのに手間がかかるけど人気があるフルーツや産地・品種にこだわった味種も展開していきたいと思います。

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「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ

https://www.kikkoman.co.jp/delmonte/pureefruits/[リンク]

※画像提供：キッコーマン

(執筆者: 6PAC)