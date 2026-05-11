塩貝健人はバイエルン戦で途中出場を果たした

ドイツ1部ヴォルフスブルクの日本代表FW塩貝健人が王者バイエルンを相手に、DF4人を引き付けるドリブルからのチャンスメークで決定機を生み出した。

ヴォルフスブルクは現地時間5月9日、ブンデスリーガ第32節でバイエルン・ミュンヘンと対戦。ベンチスタートだった塩貝は1点ビハインドの後半29分からピッチに立った。

そして迎えた同44分、塩貝はセンターサークル手前で相手のバックパスをインターセプトし、自らカウンターを発動。スピードに乗ったドリブルでボックスの手前までボールを運ぶと、4人のDFを引き付けてゴール前へスルーパス。決定的なチャンスを演出した。

だがフリーでGKと1対1となったMFマティアス・スヴァンベリのシュートは右ポストを叩いて惜しくも得点とはならず。試合も0-1で敗れる結果となったが、塩貝は限られた出番の中で確かなインパクトを残した。

王者バイエルンを相手に独力でチャンスを作りだしたシーンをDAZNの公式Xが公開すると、SNSのファンも反応。「流石にW杯連れて行くべき」「マジですごい」「塩貝ハンパないって」「深夜なのに大声出た」「W杯本番で見たい」「こんな風にバイエルンの大男に囲まれたら私ならチビる」「短い時間でも違い作るの最高」と多くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）