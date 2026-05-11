彼氏とわんこの「まさかの実況」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万4000回再生を突破し、「声出して笑ったwww」「ガチで緊急なの初めてみたwww」「それも愛やな」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『緊急です』外出中に彼氏からLINE→送られてきた映像を開いたら…想定外だった『まさかの事件』】

彼氏からの緊急メッセージ

TikTokアカウント「_2kareshi_」の投稿主さんは、てんちゃんとさんちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回の主役は、てんちゃん。

ある日、外出中だった彼女のもとへ、彼氏から突然1本のLINEが届きました。添付されていたのは、てんちゃんとの様子を撮影した動画。そこには、なんとも衝撃的な光景が映っていたそうです。

なんと彼氏は床に横になり、その顔をてんちゃんに「座布団」のように使われていたのだとか。しかも、てんちゃんは完全にリラックスモード。彼氏の顔の上でどっしり落ち着き、まるでそこが自分専用の特等席かのような態度だったそうです。

さらに彼氏は、「緊急で撮っています」と実況しながら、刻一刻と近付いてくるてんちゃんのお尻に戦々恐々。必死に状況を伝える一方、てんちゃん本人はどこ吹く風といった真顔で、まったく気にしていなかったそうです。

迫る危機と2人の温度差

そしてついに、その瞬間は訪れました。てんちゃんのお尻が彼氏の顔へ見事に直撃。避ける暇もなく完全に巻き込まれた彼氏は、「気持ちはうれしいけど…！」と眉間にしわを寄せながら悶絶していたそうです。

大好きなてんちゃんに甘えられていること自体は嬉しいものの、距離感が近すぎる状況に複雑な表情を浮かべていたのかもしれません。しかし、その横でてんちゃんは相変わらずの真顔。必死な彼氏とマイペースすぎるてんちゃんの対比が絶妙で、思わず吹き出してしまうワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「犬の悪気なさそう感がとてもいい」「完全に合致したときに爆笑したw」「クサイと言わないところに愛を感じる」などたくさんの反響がありました。

止まらない愛情表現タイム！？

彼氏は普段から、てんちゃんたちに顔をぺろぺろ舐められることも多いそうです。どうやら2匹とも彼氏のことが大好きな様子。嬉しさがあふれると、一斉に飛びつくように甘え始めるのだとか。

その勢いはなかなか激しく、彼氏も思わず絶叫！される側は大変そうなものの、彼氏への愛情と信頼が伝わります。

TikTokアカウント「_2kareshi_」には、てんちゃん＆さんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「_2kareshi_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。