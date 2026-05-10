20個も入ってるのーーーッ？！【コストコ】個包装も嬉しい♡「大容量おやつ」

小腹が空いたときや突然の来客用に、日持ちするおやつのストックが家にあると安心です。【コストコ】で手に入る大容量のドーナツなら、家族でシェアしやすいだけでなく、パッケージも可愛いので、来客用にもぴったり！ 今回は、パッケージも可愛く、個包装で常備にも最適な「大容量おやつ」をご紹介します。

ウシ柄デザインが目印の大容量ドーナツ

【千年屋】の「おいしいドーナツ 20個入り」でまず目を引くのは、ミルクをイメージしたような可愛らしいウシ柄がデザインされたパッケージ。箱を開ける前からワクワクする見た目です。嬉しい20個入りなので、ストックして家族みんなで少しずつ食べ進めるのも良さそうです。

思わずキュンッ！ 個包装パッケージもウシ柄

箱の中には中身が見える透明なフィルムとウシ柄が合わさった、可愛い個包装のドーナツが入っています。実食した@empireo25さんが「ふんわりしてて口どけが良いタイプの生地」で「ついつい2個3個いっちゃう」とコメントしていることから、その美味しさにも期待大！ コーヒーや牛乳と一緒に、癒しのおやつタイムを堪能して。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里