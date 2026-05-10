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　◇パ・リーグ　西武6―1楽天（2026年5月10日　ベルーナD）

　西武の西川愛也外野手（26）が10日、今季1号本塁打を放ちNPB通算11万1111号を記録した。

　3―0の4回1死二塁。楽天・藤井のスライダーを右翼席に運ぶ今季1号2ランで突き放した。

　「流れも良かったんで、感謝ですね。（節目の一発に）へぇー！メモリアルなんすか。まあ、運が良かったっすね」

　俊足堅守の外野手ながら、昨季は自身初の2桁となる10本塁打。パンチ力も秘める若獅子が“メモリアル弾”で、3連勝中のチームにさらなる勢いを注入した。母の日は人生初本塁打となり「そんなホームランも打ってないんで。今日くらいですかね。バットもピンクやったんで。特別なんじゃないですか」と振り返った。

　直近の“節目”となる通算11万1000本目の本塁打は4月29日の楽天戦でロッテの井上が達成していた。

【過去の節目の本塁打】

1号　藤井勇（タイガース）

5000号　千頭久米夫（西鉄）

1万号　渡辺清（阪急）

2万号　井石礼司（東京）

3万号　基満男（太平洋）

4万号　ウイリアムス（阪急）

5万号　仲根政裕（近鉄）

6万号　広永益隆（ダイエー）

7万号　駒田徳広（横浜）

8万号　ペタジーニ（巨人）

9万号　ブラウン（西武）

10万号　マレーロ（オリックス）

11万号　キャベッジ（巨人）