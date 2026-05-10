◇パ・リーグ 西武6―1楽天（2026年5月10日 ベルーナD）

西武の西川愛也外野手（26）が10日、今季1号本塁打を放ちNPB通算11万1111号を記録した。

3―0の4回1死二塁。楽天・藤井のスライダーを右翼席に運ぶ今季1号2ランで突き放した。

「流れも良かったんで、感謝ですね。（節目の一発に）へぇー！メモリアルなんすか。まあ、運が良かったっすね」

俊足堅守の外野手ながら、昨季は自身初の2桁となる10本塁打。パンチ力も秘める若獅子が“メモリアル弾”で、3連勝中のチームにさらなる勢いを注入した。母の日は人生初本塁打となり「そんなホームランも打ってないんで。今日くらいですかね。バットもピンクやったんで。特別なんじゃないですか」と振り返った。

直近の“節目”となる通算11万1000本目の本塁打は4月29日の楽天戦でロッテの井上が達成していた。

【過去の節目の本塁打】

1号 藤井勇（タイガース）

5000号 千頭久米夫（西鉄）

1万号 渡辺清（阪急）

2万号 井石礼司（東京）

3万号 基満男（太平洋）

4万号 ウイリアムス（阪急）

5万号 仲根政裕（近鉄）

6万号 広永益隆（ダイエー）

7万号 駒田徳広（横浜）

8万号 ペタジーニ（巨人）

9万号 ブラウン（西武）

10万号 マレーロ（オリックス）

11万号 キャベッジ（巨人）