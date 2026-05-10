西武 西川愛也 今季1号がNPB通算11万1111号！ 縁起のいい「1」並びに「運が良かったっす」
◇パ・リーグ 西武6―1楽天（2026年5月10日 ベルーナD）
西武の西川愛也外野手（26）が10日、今季1号本塁打を放ちNPB通算11万1111号を記録した。
3―0の4回1死二塁。楽天・藤井のスライダーを右翼席に運ぶ今季1号2ランで突き放した。
「流れも良かったんで、感謝ですね。（節目の一発に）へぇー！メモリアルなんすか。まあ、運が良かったっすね」
俊足堅守の外野手ながら、昨季は自身初の2桁となる10本塁打。パンチ力も秘める若獅子が“メモリアル弾”で、3連勝中のチームにさらなる勢いを注入した。母の日は人生初本塁打となり「そんなホームランも打ってないんで。今日くらいですかね。バットもピンクやったんで。特別なんじゃないですか」と振り返った。
直近の“節目”となる通算11万1000本目の本塁打は4月29日の楽天戦でロッテの井上が達成していた。
【過去の節目の本塁打】
1号 藤井勇（タイガース）
5000号 千頭久米夫（西鉄）
1万号 渡辺清（阪急）
2万号 井石礼司（東京）
3万号 基満男（太平洋）
4万号 ウイリアムス（阪急）
5万号 仲根政裕（近鉄）
6万号 広永益隆（ダイエー）
7万号 駒田徳広（横浜）
8万号 ペタジーニ（巨人）
9万号 ブラウン（西武）
10万号 マレーロ（オリックス）
11万号 キャベッジ（巨人）