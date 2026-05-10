【東京8R】断然人気レッドキングリーが競り勝つ…ルメール騎手の手綱で快勝
5月10日、東京競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、レッドキングリー（牡4・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にツーネサーン（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にホウオウシェリー（牝5・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。
2番人気で岩田望来騎乗、ミクストベリーズ（牡4・美浦・伊藤圭三）は、9着敗退。
【東京5R】ルメール騎乗ビービーアジャイルが完勝…人気に応えて連勝決める単勝1.7倍の支持
C.ルメール騎乗の1番人気、レッドキングリーが断然の支持に応えた。レースではスッと好位4番手につけ、ゆったりとした流れの中でもリズム良く追走。絶好の形で直線勝負へ持ち込んだ。直線では各馬が余力を残して追い出される中、坂を駆け上がってから力強く進出。2着馬との熾烈な追い比べとなったが、最後はねじ伏せるように前へ出ていた。
レッドキングリー 7戦3勝
（牡4・美浦・木村哲也）
父：サートゥルナーリア
母：レッドエルザ
母父：Smart Strike
馬主：東京ホースレーシング
生産者：レイクヴィラファーム