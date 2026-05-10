5月10日、東京競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、レッドキングリー（牡4・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にツーネサーン（牡5・栗東・矢作芳人）、3着にホウオウシェリー（牝5・美浦・池上昌和）が入った。勝ちタイムは1:20.6（良）。

2番人気で岩田望来騎乗、ミクストベリーズ（牡4・美浦・伊藤圭三）は、9着敗退。

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単勝1.7倍の支持

C.ルメール騎乗の1番人気、レッドキングリーが断然の支持に応えた。レースではスッと好位4番手につけ、ゆったりとした流れの中でもリズム良く追走。絶好の形で直線勝負へ持ち込んだ。直線では各馬が余力を残して追い出される中、坂を駆け上がってから力強く進出。2着馬との熾烈な追い比べとなったが、最後はねじ伏せるように前へ出ていた。

レッドキングリー 7戦3勝

（牡4・美浦・木村哲也）

父：サートゥルナーリア

母：レッドエルザ

母父：Smart Strike

馬主：東京ホースレーシング

生産者：レイクヴィラファーム