[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](ノエスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

MF 23 広瀬陸斗

MF 25 鍬先祐弥

MF 41 永戸勝也

FW 10 大迫勇也

控え

GK 1 前川黛也

DF 2 飯野七聖

DF 15 ジエゴ

DF 16 カエターノ

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 13 佐々木大樹

FW 19 満田誠

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 52 濱田太郎

DF 6 大森博

DF 43 鈴木喜丈

DF 48 立田悠悟

MF 5 小倉幸成

MF 8 江坂任

MF 27 木村太哉

MF 41 宮本英治

MF 51 白井康介

MF 88 山根永遠

FW 98 ウェリック・ポポ

控え

GK 1 レナート・モーザー

DF 4 阿部海大

MF 7 竹内涼

MF 17 末吉塁

MF 28 松本昌也

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 66 西川潤

FW 9 レオ・ガウショ

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之