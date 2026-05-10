神戸vs岡山 スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](ノエスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 23 広瀬陸斗
MF 25 鍬先祐弥
MF 41 永戸勝也
FW 10 大迫勇也
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 13 佐々木大樹
FW 19 満田誠
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 4 阿部海大
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※14:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
MF 23 広瀬陸斗
MF 25 鍬先祐弥
MF 41 永戸勝也
FW 10 大迫勇也
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
MF 28 濱崎健斗
FW 13 佐々木大樹
FW 19 満田誠
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 4 阿部海大
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之