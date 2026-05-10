「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）

ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が、王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回ＴＫＯで敗れ、日本選手、アジア人選手史上初のＵＦＣ世界王者戴冠はならなかった。

初防衛に成功したヴァンは「神に感謝したい」と喜びを語り、「３回にフィニッシュを狙った賀、平良はタフなモンスターだった」と平良を称えた。

試合は１回、序盤に平良がタックルでヴァンを押し込み、抱え上げて、マットにたたき付けて上に。しかし、逃れられ、再びスタンディングでの戦いとなった。３分過ぎに再び平良がタックルから押し込んでいったが、終了間際にマウントから打撃を入れた。２回も開始３０秒過ぎに再びタックル。その後、スタンディングでヴァンのパンチを被弾する場面が目立ったが、２分過ぎに再び突進からテークダウンを奪ったが、決めきれず。残り３０秒で強烈な右のパンチを被弾しダウン。追撃は何とか逃れたが、大きなダメージを負った。

３回は一方的に打撃を浴びる展開となり、２分過ぎにパウンドをたたき込まれて、顔から大流血。それでも執念で終盤激し、再びタックルから押し込んでいったが、ダメージを与えるところまではいかなかった。

４回はカーフキックを効かせて、再びテークダウンに成功。逃れようとしたヴァンを三角絞めでとらえようとするも決められなかった。再びスタンディングの状態からヴァンのパンチを被弾した。

５回、１分手前で力を振り絞ってタックルにいったが凌がれ金網を背負う形になると、ボディ、右フックと連打を浴びて、片膝をついたところでレフェリーが試合を止めた。敗戦に平良はマウスピースを放り投げて悔しさを露わにした。