販売店で人気を集めるモデルと現場の生の声とは

初めてバイクに乗るライダーや女性からも絶大な支持を集めているホンダ「レブル250」は、2025年3月からクラッチ操作不要で楽しめるホンダ独自の電子制御「E-Clutch（イークラッチ）」（以下、Eクラッチ）搭載モデルを導入しています。

レブル250は、くびれのあるナロースタイルのボディーや象徴的な形状のフューエルタンクを採用し、細部まで質感とシンプルさを追求したクルーザーモデルとなっています。

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スリムな車体に対してワイドサイズの前後タイヤを装着することで、低くて太いローアンドファットな存在感をアピールしています。

車体の寸法についてはホイールベースを1490mmに設定し、最適なサイズ感と扱いやすさを実現しています。

加えて、690mmという低いシート高とミドルポジションのステップ位置により、癖のない乗りやすいライディングポジションが生み出されています。

エンジンは排気量250ccの水冷4ストローク4バルブ単気筒エンジンが搭載されています。このエンジンは低回転の領域から力強いトルクを発揮し、高回転までスムーズに吹き上がる特性を持っており、小気味よい鼓動感とともに走る楽しさを味わうことができます。

そして、2025年3月に追加されたレブル250 Eクラッチには、250ccクラスのホンダ車で初めてEクラッチが採用されました。

このシステムは、クラッチ操作を自動で制御して発進や変速ならびに停止といった駆動力が変化する場面において、ライダーによる手動のレバー操作を不要とする仕組みです。最適なクラッチコントロールをバイクが自動でおこなうことで、スムーズな走りと安心感をもたらします。

また、電子制御が働いている最中であっても、ライダーが自らクラッチレバーを握れば手動によるコントロールが可能となり、幅広い要求に対応する仕組みとなっています。

車両価格（消費税込み）は、レブル250が63万8000円、レブル250 Eクラッチが69万3000円、レブル250 SエディションEクラッチが73万1500円となっています。

では、レブル250とレブル250 Eクラッチは、どちらのモデルが人気を集めているのでしょうか。

都内の販売店担当者は、レブル250を検討しているユーザーの動向について、次のように話しています。

「全体的にみると、レブル250 Eクラッチを購入されるお客様のほうが多い印象です。

とくに、クラッチ操作が得意ではないお客様や、バイクに乗り慣れていないお客様はレブル250 Eクラッチを選ぶ傾向にあります。

やはり、こちらの方が楽であるというのと、最近ではクルマでもマニュアル車が少なくなっているので、マニュア離れという現象も起きているのだと思います」。

また、別の店舗で販売を担当しているスタッフは、購入層の傾向やカラーリングの違いによる選び方について次のように話しています。

「当店では、レブル250 Eクラッチを購入されるお客様が多いです。

また、お客様のなかには、行きはマニュアルの楽しさを堪能して、帰りは手も疲れてくるのでEクラッチモードを使うという風に使い分けをしている方もいらっしゃいます。

なお、レブル250 Eクラッチが選ばれるもうひとつの理由としては、カラーリングの違いがあげられます。

レブル250は1色、レブル250 Eクラッチは2色で展開しているなかで、レブル250 Eクラッチが光沢のある色合いになっているのに対し、従来のレブル250はマットな色となっています。

マットカラーですと傷が目立ちやすく、細かい手入れが必要となりますが、光沢のあるカラーだと多少の傷も目立ちにくいので、管理の楽さからレブル250 Eクラッチを選ぶお客様も少なくありません」

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なお、前出の担当者は自動制御システムを搭載したことによる特有のデメリットや注意点についても話していました。

「レブル250 Eクラッチには大きなクラッチ部品がついているため、立ちゴケをして故障してしまった場合、一式交換となり修理費用も高くついてしまいます。

そのため、レブル250 Eクラッチにはエンジンガードなどをつけることを推奨しています」