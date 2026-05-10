●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り　5/8終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　8.03　 84,300　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.73　 76,900　　26/12
　3　　<3470>　マリモリート　　　6.31　111,000　　26/06
　4　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.28　 86,000　　26/08
　5　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.20　 61,100　　26/06
　6　　<3488>　セントラルＲ　　　6.16　108,500　　26/08
　7　　<2989>　東海道リート　　　6.13　105,300　　26/07
　8　　<8958>　グロバワン　　　　6.04　118,800　　26/03
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.94　 55,600　　26/07
　10　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.92　 99,100　　26/07

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.88　120,100　　26/07
　12　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.76　 70,800　　26/05
　13　 <2972>　サンケイＲＥ　　　5.71　124,800　　26/08
　14　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.70　 45,650　　26/04
　15　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.59　 77,600　　26/08
　16　 <3249>　産業ファンド　　　5.57　143,600　　26/07
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.57　136,500　　26/04
　18　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.57　113,400　　26/07
　19　 <3463>　いちごホテル　　　5.51　109,500　　26/07
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.50　145,100　　26/05

　21　 <3296>　日本リート　　　　5.49　 88,200　　26/06
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.42　125,200　　26/07
　23　 <3466>　ラサールロジ　　　5.34　151,300　　26/08
　24　 <8960>　ユナイテッド　　　5.30　171,700　　26/05
　25　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.27　246,600　　26/04
　26　 <8953>　都市ファンド　　　5.22　114,300　　26/08
　27　 <8964>　フロンティア　　　5.19　 84,700　　26/06
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.18　160,700　　26/04
　29　 <8975>　いちごオフィ　　　5.14　 88,400　　26/04
　30　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.07　122,800　　26/08

　31　 <3459>　サムティＲ　　　　5.02　103,600　　26/07
　32　 <8954>　オリックスＦ　　　5.02　 97,600　　26/08
　33　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.00　153,800　　26/06
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.98　160,500　　26/08
　35　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.90　135,200　　26/08
　36　 <8961>　森トラストＲ　　　4.90　 74,000　　26/08
　37　 <8986>　大和証券リビ　　　4.90　106,100　　26/03
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.85　191,600　　26/04
　39　 <8984>　ハウスリート　　　4.72　123,700　　26/08
　40　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.71　131,700　　26/07

　41　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.61　136,100　　26/04
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.59　138,100　　26/05
　43　 <3462>　野村マスター　　　4.59　161,100　　26/08
　44　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.58　 93,800　　26/07
　45　 <8976>　大和オフィス　　　4.58　330,000　　26/05

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