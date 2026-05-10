【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (5月8日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 5/8終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.03 84,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.73 76,900 26/12
3 <3470> マリモリート 6.31 111,000 26/06
4 <3492> ミラースＲ 6.28 86,000 26/08
5 <8963> ＩＮＶ 6.20 61,100 26/06
6 <3488> セントラルＲ 6.16 108,500 26/08
7 <2989> 東海道リート 6.13 105,300 26/07
8 <8958> グロバワン 6.04 118,800 26/03
9 <3468> スターアジア 5.94 55,600 26/07
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.92 99,100 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.88 120,100 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 5.76 70,800 26/05
13 <2972> サンケイＲＥ 5.71 124,800 26/08
14 <3476> Ｒみらい 5.70 45,650 26/04
15 <3290> Ｏｎｅリート 5.59 77,600 26/08
16 <3249> 産業ファンド 5.57 143,600 26/07
17 <3451> トーセイＲ 5.57 136,500 26/04
18 <3455> ヘルスケアＭ 5.57 113,400 26/07
19 <3463> いちごホテル 5.51 109,500 26/07
20 <8966> 平和不リート 5.50 145,100 26/05
21 <3296> 日本リート 5.49 88,200 26/06
22 <3292> イオンリート 5.42 125,200 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.34 151,300 26/08
24 <8960> ユナイテッド 5.30 171,700 26/05
25 <3287> 星野Ｒリート 5.27 246,600 26/04
26 <8953> 都市ファンド 5.22 114,300 26/08
27 <8964> フロンティア 5.19 84,700 26/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.18 160,700 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.14 88,400 26/04
30 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.07 122,800 26/08
31 <3459> サムティＲ 5.02 103,600 26/07
32 <8954> オリックスＦ 5.02 97,600 26/08
33 <3487> ＣＲＥロジ 5.00 153,800 26/06
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.98 160,500 26/08
35 <3281> ＧＬＰ 4.90 135,200 26/08
36 <8961> 森トラストＲ 4.90 74,000 26/08
37 <8986> 大和証券リビ 4.90 106,100 26/03
38 <8979> スターツプロ 4.85 191,600 26/04
39 <8984> ハウスリート 4.72 123,700 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.71 131,700 26/07
41 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.61 136,100 26/04
42 <3279> ＡＰＩ 4.59 138,100 26/05
43 <3462> 野村マスター 4.59 161,100 26/08
44 <8967> 日本ロジ 4.58 93,800 26/07
45 <8976> 大和オフィス 4.58 330,000 26/05
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 5/8終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 8.03 84,300 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.73 76,900 26/12
3 <3470> マリモリート 6.31 111,000 26/06
4 <3492> ミラースＲ 6.28 86,000 26/08
5 <8963> ＩＮＶ 6.20 61,100 26/06
6 <3488> セントラルＲ 6.16 108,500 26/08
7 <2989> 東海道リート 6.13 105,300 26/07
8 <8958> グロバワン 6.04 118,800 26/03
9 <3468> スターアジア 5.94 55,600 26/07
10 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.92 99,100 26/07
11 <2971> エスコンＪＰ 5.88 120,100 26/07
12 <3472> ホテルレジＲ 5.76 70,800 26/05
13 <2972> サンケイＲＥ 5.71 124,800 26/08
14 <3476> Ｒみらい 5.70 45,650 26/04
15 <3290> Ｏｎｅリート 5.59 77,600 26/08
16 <3249> 産業ファンド 5.57 143,600 26/07
17 <3451> トーセイＲ 5.57 136,500 26/04
18 <3455> ヘルスケアＭ 5.57 113,400 26/07
19 <3463> いちごホテル 5.51 109,500 26/07
20 <8966> 平和不リート 5.50 145,100 26/05
21 <3296> 日本リート 5.49 88,200 26/06
22 <3292> イオンリート 5.42 125,200 26/07
23 <3466> ラサールロジ 5.34 151,300 26/08
24 <8960> ユナイテッド 5.30 171,700 26/05
25 <3287> 星野Ｒリート 5.27 246,600 26/04
26 <8953> 都市ファンド 5.22 114,300 26/08
27 <8964> フロンティア 5.19 84,700 26/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.18 160,700 26/04
29 <8975> いちごオフィ 5.14 88,400 26/04
30 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.07 122,800 26/08
31 <3459> サムティＲ 5.02 103,600 26/07
32 <8954> オリックスＦ 5.02 97,600 26/08
33 <3487> ＣＲＥロジ 5.00 153,800 26/06
34 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.98 160,500 26/08
35 <3281> ＧＬＰ 4.90 135,200 26/08
36 <8961> 森トラストＲ 4.90 74,000 26/08
37 <8986> 大和証券リビ 4.90 106,100 26/03
38 <8979> スターツプロ 4.85 191,600 26/04
39 <8984> ハウスリート 4.72 123,700 26/08
40 <3234> 森ヒルズＲ 4.71 131,700 26/07
41 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.61 136,100 26/04
42 <3279> ＡＰＩ 4.59 138,100 26/05
43 <3462> 野村マスター 4.59 161,100 26/08
44 <8967> 日本ロジ 4.58 93,800 26/07
45 <8976> 大和オフィス 4.58 330,000 26/05
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