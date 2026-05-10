開催：2026.5.10

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 6 [アスレチックス]

MLBの試合が10日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。

1回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 0-1 ATH

3回表、4番 ブレント・ルーカー 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 BAL 0-4 ATH

5回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 BAL 0-5 ATH

8回裏、8番 コルトン・カウセル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-5 ATH

9回表、5番 コルビー・トーマス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 2-6 ATH

試合は2対6でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 08:02:12 更新