2026年5月10日（日） MLB オリオールズ vs アスレチックス 試合結果
開催：2026.5.10
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 2 - 6 [アスレチックス]
MLBの試合が10日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。
オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するアスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレで試合は開始した。
1回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 0-1 ATH
3回表、4番 ブレント・ルーカー 3球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 BAL 0-4 ATH
5回表、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアスレチックス得点 BAL 0-5 ATH
8回裏、8番 コルトン・カウセル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-5 ATH
9回表、5番 コルビー・トーマス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 BAL 2-6 ATH
試合は2対6でアスレチックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで1勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-10 08:02:12 更新