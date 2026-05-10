2026年5月7日、東京・六本木のグランドハイアット東京を訪問され、公益社団法人「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40年を記念するチャリティーディナーに出席された秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さま。

【写真】チャリティーディナーに出席される佳子さまと紀子さまをさらに見る。ほか、佳子さまの鮮やかな赤ワンピ姿も。

この日、佳子さまは、紫の花の刺繍が施された黒のシアー感のあるブラウスに、同色のインナーを合わせたコーデ。ボトムスには鮮やかなロイヤルブルーを選ばれ、黒とのコントラストがメリハリを生み、落ち着きの中にも華やかさを感じさせていた。

黒をベースにしながらも、シアー素材と立体感のある刺繍によって、軽やかさも感じさせる装いとなっていた。

ブラウスに施された紫の刺繍はブルーも含まれており、ロイヤルブルーのスカートとも自然になじんでいた。さらに、耳元にはスカートとリンクするようなサファイアカラーのイヤリングを合わせられ、フォーマル感も添えられていた。

一方、紀子さまもスカイブルーのレース素材のお召し物を選ばれており、一見印象の異なるコーデながら、"透け感"という共通点があり、寒色系のカラーや繊細な素材感でさりげなく統一感を演出していた。

SNSでは、おふたりでのご公務に「素敵な母娘」といった声が寄せられていたが、こうした自然な"リンクコーデ"も、その理由のひとつなのかもしれない。