B&ZAI本高克樹、“ギャル女装”コーナーはSUPER EIGHT大倉忠義と共作「夜中の12時までプロットを書いて…」【-ROCK’N’DOL- in 日本武道館囲み取材】
【モデルプレス＝2026/05/10】B&ZAI（バンザイ）が、東京・日本武道館にて「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」を開催。5月9日昼公演のMC内で実施された囲み取材で、ライブ内のコントコーナーの制作秘話を明かす場面があった。（※ネタバレあり）
【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
結成から約1年で通算100公演を達成するという驚異的なスピードで活動の幅を広げ、本ツアーでは「日本を元気にしたい」という想いのもと、自分たちらしさを追求した「ROCK’N’DOL」（ROCK×IDOL）という独自のスタイルを確立。今回の日本武道館公演は、全国10カ所を巡ったホールツアーの集大成である。STARTO ENTERTAINMENTでデビュー前のグループによる日本武道館単独公演は、1994年のKinKi Kids以来、約31年ぶり。バンドの聖地であり、憧れの場所でもあるステージにて、激しいロックから王道のアイドルソングまでを網羅した、彼らの覚悟が詰まった熱いステージを届けていく。
ライブ中盤、モニターに映し出された平成の映像の中で、川崎、矢花、稲葉、今野が“ギャル男”に扮し、渋谷の街でギャルを探し回るという演出が。その後、ステージにはメンバー全員が女装姿の“ギャル”として登場し、会場を笑いの渦に巻き込んだ。このコーナーについて、本高は「日本武道館はメンバーが人生をかけて目標にしてきた場所です。ここを僕らにとって意味のある伝説の公演にするために何ができるか、メンバーや大倉さんとたくさん話をしました」と言及。「お笑いの教材として大倉さんとSUPER EIGHTさんのライブを見させていただいたり。今回の『ギャル、ギャル男』のコーナーは、大倉さんと僕で夜中の12時までプロットを書いて、あのような形になりました」と、SUPER EIGHTの大倉忠義とともに練り上げたコーナーであることを明かした。
ホールツアーでも行った同コーナーを日本武道館でも実施したことについて、記者から「武道館では無いのではないかと一瞬よぎりました」と言われると、本高は「僕の頭にもまず最初によぎりましたね（笑）。『本当にこの場所でやっていいのか』と」と、本音を吐露。しかし、「そこはSTARTO ENTERTAINMENTのエンターテインメントを我々らしく表現するという意味で、やらせていただきました」と、事務所のアイデンティティを強調。「先輩のお力を借りながらこの舞台に立てた」「この先にどんな目標が見えてくるんだろうというワクワクを感じています」と語り、BaetZ（ファン名称）とともにさらなる大きな景色を見ることを誓った。（modelpress編集部）
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◆B&ZAI「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」
B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ。メンバーは橋本涼（Vo.／Gt.）、矢花黎（Ba.）、今野大輝（Gt.／Vo.）、菅田琳寧（Gt.／Sax）、本高克樹（Key.／※「高」は正式には「はしごだか」）、鈴木悠仁（Vo.／Gt.）、川崎星輝（Dr.／※「崎」は正式には「たつさき」）、稲葉通陽（Vn.）の8人から構成される。
◆本高克樹、コントコーナー制作秘話明かす
ライブ中盤、モニターに映し出された平成の映像の中で、川崎、矢花、稲葉、今野が“ギャル男”に扮し、渋谷の街でギャルを探し回るという演出が。その後、ステージにはメンバー全員が女装姿の“ギャル”として登場し、会場を笑いの渦に巻き込んだ。このコーナーについて、本高は「日本武道館はメンバーが人生をかけて目標にしてきた場所です。ここを僕らにとって意味のある伝説の公演にするために何ができるか、メンバーや大倉さんとたくさん話をしました」と言及。「お笑いの教材として大倉さんとSUPER EIGHTさんのライブを見させていただいたり。今回の『ギャル、ギャル男』のコーナーは、大倉さんと僕で夜中の12時までプロットを書いて、あのような形になりました」と、SUPER EIGHTの大倉忠義とともに練り上げたコーナーであることを明かした。
ホールツアーでも行った同コーナーを日本武道館でも実施したことについて、記者から「武道館では無いのではないかと一瞬よぎりました」と言われると、本高は「僕の頭にもまず最初によぎりましたね（笑）。『本当にこの場所でやっていいのか』と」と、本音を吐露。しかし、「そこはSTARTO ENTERTAINMENTのエンターテインメントを我々らしく表現するという意味で、やらせていただきました」と、事務所のアイデンティティを強調。「先輩のお力を借りながらこの舞台に立てた」「この先にどんな目標が見えてくるんだろうというワクワクを感じています」と語り、BaetZ（ファン名称）とともにさらなる大きな景色を見ることを誓った。（modelpress編集部）
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