９日のフジテレビ「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」では、相田翔子＆はいだしょうこの「Ｗしょうこ」をターゲットにした「地球外生命体は存在したドッキリ」が放送された。

純粋な２人が、静岡県・東伊豆町のロケで不可解なことが続発して宇宙人の存在を信じ切ってしまったところで…。

小倉優子（４２）が禁断、爆発したはずの「こりん星」のりんごももか姫となって登場。ネタ明かしのために、壮絶な姿で登場し、スタジオの東野幸治らが「嘘や！？」と爆笑。手下の宇宙人たちと「恋のシュビドゥバ」（２００４）を熱唱し「ドッキリグランプりんこだプ〜！」。

訳の分からない展開に「Ｗしょうこ」は泣きそうな顔になり、相田翔子は「無駄におおがかり…」と呆れて笑わせた。

ノリノリの小倉優子が「宇宙からきた、こりん星のゆうこりんだプ〜」「しょうこりんたちのことを、ここでずっと待ってたプ〜」と告げると、はいだしょうこが真顔で「コレ仕事として受けたの？」と突っ込んで爆笑が起こった。

小倉が「このためだけに伊豆まで来ました」と応じると、はいだしょうこが「ゆうこりん、アレ、クチパクだった？」と禁断発言。撃沈した小倉が笑って何も答えられなくなる、衝撃展開となった。

ネットでも話題となり「うわ！ゆうこりんがこりん星やってる！」「こりん星の小倉優子は久々に見た」「何年ぶりｗ」「小倉優子４２歳なのか こりん星って何年も前に爆発したんじゃなかったのか」「ラスボスがゆうこりんとかｗ」「こりん星の設定がまだ生きてて俺は感動したよ」「今も変わらずカワイイな」「令和の時代にこりん星のくだりを見れるとは」「こりん星とか何年振りだよｗ」と笑いが広がった。