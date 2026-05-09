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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【謎ムーブ】楽天キャッシュが謎の名称変更w楽天に何が？」と題した動画を公開した。本動画では、「楽天キャッシュ」の名称変更の概要や、三井住友信託銀行のキャンペーン、さらには「1株ポイ活」の実践的なノウハウについて解説している。



動画の冒頭では、楽天が運営する電子マネー「楽天キャッシュ」残高の総称が、「楽天ペイ残高」へ順次変更されるニュースを取り上げた。5月18日より順次切り替わる予定だが、ネコ山は「基本型」や「プレミアム型」といった個別の楽天キャッシュの名称はそのまま残る点を指摘。「なんか分かりにくくなりません？」と、複雑な仕様の変更にツッコミを入れた。



続いて、三井住友信託銀行が提供するアプリ「株主パスポート」のリリース1周年記念キャンペーン第2弾を紹介した。6月30日時点でアプリに会員登録および銘柄登録を済ませており、1社以上の保有銘柄があるユーザー全員に、最大5,000ポイントの株主ポイントが付与される。ネコ山は「100ポイントは絶対もらえるらしい」と語り、自身が実践している単元未満株の「1株保有」による手法でも条件を満たせることを解説した。



さらに、単元未満株から得られる配当金を、楽天銀行で受け取る設定にすることで、配当金の受け取り1件につき10円がもらえる「株式配当金受取プログラム」についても言及。「配当金が出るたびに楽天銀行が1件10円くれる」と語り、ETFはプログラムの対象外であるといった注意点を交えつつ、細かく利益を積み重ねる具体的な方法を披露した。



動画後半では、視聴者からの質問に答える形で、競輪への投票を通じたポイント現金化の効率的な手法や、クレジットカード決済時にかかる不正利用防止ロックの解除方法についても解説した。ポイ活の基礎から応用まで実践できる幅広いノウハウが詰まった内容となっており、日常の工夫で着実に資産を増やすヒントを得ることができる。