連休明けの週末　東京都心は朝から強風　石川「白米千枚田」で田植え始まる　9月上旬頃に収穫

9日は全国的に青空が広がり、この時期らしい過ごしやすい一日になりました。

ゴールデンウィークが明けて初めてとなる週末の各地の様子です。

東京・中野のイベント会場です。

街路樹が大きく揺れるなど、朝から強い風が吹いていました。

東京23区には、一時、強風注意報が出ていて、午前10時過ぎ、最大瞬間風速16.8メートルを観測。

東北では、宮城県で30メートルを超える非常に強い風が吹きました。

そうした中、中野区の公園でこの週末行われているのが、26種類の麻婆豆腐を食べ比べできるイベント「四川フェス」です。

中国・雲南省などで食べられているという黄金色の麻婆豆腐は、酸味と辛みが特徴です。

食べた人は「最初はそんなに辛くないかなと思ったが、食べてるうちにどんどん辛みが出てきて見た目以上に辛い」と話していました。

2026年は、南インドの麻婆豆腐も初参加。

スパイスの入った炊き込みごはんとセットで、カレーライスのように食べます。

訪れた人は、さまざまな四川料理を楽しんでいました。

一方、愛知・岡崎市の川では、夏の風物詩・観光やなのオープンを前に、子どもたちがアユのつかみ取りにチャレンジしました。

竹で組まれたやな場に飛び込んでくるアユを、子どもたちは歓声を上げながら追いかけていました。

5月は田植えの季節。

石川・輪島市の観光名所、白米千枚田では9日から田植えが始まりました。

こちらの棚田は、2年前の地震と豪雨で大きな被害を受けました。

1004枚ある田んぼのうち、2024年は120枚、2025年は250枚しか田植えができませんでしたが、2026年は約半分の480枚で田植えができるようになったということです。

子ども：

（水が）冷たいけど楽しいです。（Q. どんなお米ができてほしい？）もちもちのお米。

稲が順調に育てば、9月上旬ごろ収穫できるということです。