連休明けの週末 東京都心は朝から強風 石川「白米千枚田」で田植え始まる 9月上旬頃に収穫
9日は全国的に青空が広がり、この時期らしい過ごしやすい一日になりました。
ゴールデンウィークが明けて初めてとなる週末の各地の様子です。
東京・中野のイベント会場です。
街路樹が大きく揺れるなど、朝から強い風が吹いていました。
東京23区には、一時、強風注意報が出ていて、午前10時過ぎ、最大瞬間風速16.8メートルを観測。
東北では、宮城県で30メートルを超える非常に強い風が吹きました。
そうした中、中野区の公園でこの週末行われているのが、26種類の麻婆豆腐を食べ比べできるイベント「四川フェス」です。
中国・雲南省などで食べられているという黄金色の麻婆豆腐は、酸味と辛みが特徴です。
食べた人は「最初はそんなに辛くないかなと思ったが、食べてるうちにどんどん辛みが出てきて見た目以上に辛い」と話していました。
2026年は、南インドの麻婆豆腐も初参加。
スパイスの入った炊き込みごはんとセットで、カレーライスのように食べます。
訪れた人は、さまざまな四川料理を楽しんでいました。
一方、愛知・岡崎市の川では、夏の風物詩・観光やなのオープンを前に、子どもたちがアユのつかみ取りにチャレンジしました。
竹で組まれたやな場に飛び込んでくるアユを、子どもたちは歓声を上げながら追いかけていました。
5月は田植えの季節。
石川・輪島市の観光名所、白米千枚田では9日から田植えが始まりました。
こちらの棚田は、2年前の地震と豪雨で大きな被害を受けました。
1004枚ある田んぼのうち、2024年は120枚、2025年は250枚しか田植えができませんでしたが、2026年は約半分の480枚で田植えができるようになったということです。
子ども：
（水が）冷たいけど楽しいです。（Q. どんなお米ができてほしい？）もちもちのお米。
稲が順調に育てば、9月上旬ごろ収穫できるということです。