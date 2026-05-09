迷惑メールが爆増中。Yahoo!メールでも対策へ
Yahoo!メールは5月8日、迷惑メールの急増をうけて注意喚起を発出した。「日本年金機構」などを騙る迷惑メールが増加しているという。
迷惑メールが爆増中。Yahoo!メールでも対策へ
昨今日本国内向けに「日本年金機構」「地方銀行」「市役所」「Amazon」「楽天カード」「Apple、iCloud」「e-Tax」などを騙る迷惑メールが急増し、詐欺被害に遭いやすくなっている。これらのメールには本文中のリンクをクリックすることでPayPayなどでの送金画面に誘導される場合や、クレジットカード情報・ログイン情報などの入力を求める偽サイトにアクセスしてしまい、重要な情報を摂取される場合がある。本文中のURLにアクセスする際は内容を十分に確認し、正常なメール送信元か十分に確認しよう。
【不審メールにご注意ください】日本年金機構を装い、国民年金保険料の未納があるため財産を差し押さえると騙り、キャッシュレス決済サイトに誘導しようとするメールが全国的に多発していますので、ご注意ください。詳しくはこちら。#不審メール #詐欺https://t.co/qcrxmbBZA3- 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) May 7, 2026
【#Yahooメール からのお知らせ💡】なりすましメール対策として提供している「#ブランドアイコン」の取り組みに、新たな企業が参画しました🎉ブランドアイコン対応企業・サービス一覧はこちら👇https://t.co/WfXDZLHeE2- Yahoo!メール (@YahooJPMail) April 22, 2026
迷惑メールが爆増中。Yahoo!メールでも対策へ
昨今日本国内向けに「日本年金機構」「地方銀行」「市役所」「Amazon」「楽天カード」「Apple、iCloud」「e-Tax」などを騙る迷惑メールが急増し、詐欺被害に遭いやすくなっている。これらのメールには本文中のリンクをクリックすることでPayPayなどでの送金画面に誘導される場合や、クレジットカード情報・ログイン情報などの入力を求める偽サイトにアクセスしてしまい、重要な情報を摂取される場合がある。本文中のURLにアクセスする際は内容を十分に確認し、正常なメール送信元か十分に確認しよう。
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