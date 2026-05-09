【岐阜県で泊まってよかった】「飛騨高山温泉 宝生閣」は古い町並を眼下に見下ろす絶景の宿。美食と温泉で飛騨高山を堪能
岐阜県在住・36歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、岐阜県の「飛騨高山温泉 宝生閣」です。
※以下の情報は2026年5月8日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼古い町並まで徒歩3分！高山観光の拠点に最適な好立地
ホテルに到着してまず驚くのが、観光スポットへのアクセスの良さです。高山の象徴である「古い町並」まで徒歩3分、「高山陣屋」も徒歩圏内という、散策の拠点としてこれ以上ない好立地にあります。城山公園の高台に位置しているため、観光の賑わいを感じつつも、一歩館内に入れば静かで穏やかな空気が出迎えてくれます。
▼幻想的なライトアップに癒やされる「女性専用露天風呂 織姫」
●回答者コメント
「女性専用の露天風呂があり、とても癒されてました。お風呂のライトアップがとても綺麗でした」
観光から戻り、夕食前にぜひ訪れたいのが「女性専用露天風呂 織姫」です。特に夜になるとお風呂のライトアップが非常に美しく、幻想的な雰囲気の中で癒やしのひとときを過ごせると評判。女性だけが利用できる安心感の中、開放感あふれる空間で旅の疲れをゆっくりと解きほぐすことができます。
▼好きな時に好きなだけ！ 絶景を独り占めできる「露天風呂付客室」
●回答者コメント
「部屋に露天風呂があり、ゆっくり好きなだけお風呂に入れた」
お風呂を楽しんだ後もお部屋で贅沢な時間は続きます。眺めの良い5階に位置する露天風呂付客室では、高山の町並みを眼下に眺めながら、自分たちだけの湯船で好きなときに好きなだけ湯浴みを楽しめます。和室や和洋室など意匠を凝らしたプライベート空間で、至福のひとときを過ごせるのが大きな魅力です。
▼名物「ほおば味噌」と飛騨の美食
●回答者コメント
「お料理がとても美味しかったです。ほおば味噌が忘れられません」
食事は飛騨の豊かな自然が育んだ美食の数々を堪能。夕食には最高級の飛騨牛料理が食卓を彩り、朝食には飛騨高山の郷土の味「ほおば味噌」が提供されます。香ばしい味噌の香りが食欲をそそるほおば味噌は、一度食べたら忘れられない美味しさ。炊きたての白ごはんとともに、飛騨の朝を存分に味わってください。
所在地：岐阜県高山市馬場町1-88（城山公園）
交通手段：JR高山駅から車で約5分／JR高山駅から徒歩で約15分／JR高山駅から送迎バスあり（要予約）
▼料金
大人1名：3万1900円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月8日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「飛騨高山温泉 宝生閣」は高山随一の展望と飛騨牛料理が魅力岐阜県在住・36歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、岐阜県の「飛騨高山温泉 宝生閣」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付客室
ホテルに到着してまず驚くのが、観光スポットへのアクセスの良さです。高山の象徴である「古い町並」まで徒歩3分、「高山陣屋」も徒歩圏内という、散策の拠点としてこれ以上ない好立地にあります。城山公園の高台に位置しているため、観光の賑わいを感じつつも、一歩館内に入れば静かで穏やかな空気が出迎えてくれます。
▼幻想的なライトアップに癒やされる「女性専用露天風呂 織姫」
●回答者コメント
「女性専用の露天風呂があり、とても癒されてました。お風呂のライトアップがとても綺麗でした」
観光から戻り、夕食前にぜひ訪れたいのが「女性専用露天風呂 織姫」です。特に夜になるとお風呂のライトアップが非常に美しく、幻想的な雰囲気の中で癒やしのひとときを過ごせると評判。女性だけが利用できる安心感の中、開放感あふれる空間で旅の疲れをゆっくりと解きほぐすことができます。
▼好きな時に好きなだけ！ 絶景を独り占めできる「露天風呂付客室」
●回答者コメント
「部屋に露天風呂があり、ゆっくり好きなだけお風呂に入れた」
お風呂を楽しんだ後もお部屋で贅沢な時間は続きます。眺めの良い5階に位置する露天風呂付客室では、高山の町並みを眼下に眺めながら、自分たちだけの湯船で好きなときに好きなだけ湯浴みを楽しめます。和室や和洋室など意匠を凝らしたプライベート空間で、至福のひとときを過ごせるのが大きな魅力です。
▼名物「ほおば味噌」と飛騨の美食
●回答者コメント
「お料理がとても美味しかったです。ほおば味噌が忘れられません」
食事は飛騨の豊かな自然が育んだ美食の数々を堪能。夕食には最高級の飛騨牛料理が食卓を彩り、朝食には飛騨高山の郷土の味「ほおば味噌」が提供されます。香ばしい味噌の香りが食欲をそそるほおば味噌は、一度食べたら忘れられない美味しさ。炊きたての白ごはんとともに、飛騨の朝を存分に味わってください。
詳細情報▼アクセス
所在地：岐阜県高山市馬場町1-88（城山公園）
交通手段：JR高山駅から車で約5分／JR高山駅から徒歩で約15分／JR高山駅から送迎バスあり（要予約）
▼料金
大人1名：3万1900円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)