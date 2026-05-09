【岐阜県で泊まってよかった】「飛騨高山温泉 宝生閣」は古い町並を眼下に見下ろす絶景の宿。美食と温泉で飛騨高山を堪能

【岐阜県で泊まってよかった】「飛騨高山温泉 宝生閣」は古い町並を眼下に見下ろす絶景の宿。美食と温泉で飛騨高山を堪能