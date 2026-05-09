ハリルホジッチ率いるナント、14季ぶりの仏2部降格が決定…「深い悲しみに暮れている」
ヴァイッド・ハリルホジッチ監督が率いるナントのリーグ・ドゥ（フランス2部）降格が決まった。
リーグ・アン第33節が8日に行われ、ナントは敵地でRCランスと対戦。2009年生まれの16歳メジアン・ソアレスに決勝点を許し、0−1で敗れた。
この結果、ナントは自動降格圏の17位でシーズンを終えることが確定。来シーズンは2012−13シーズン以来、14シーズンぶりに2部リーグで戦うことになった。
かつて2015年3月からFIFAワールドカップロシア2018の直前まで日本代表でも指揮をとったハリルホジッチ監督は現在73歳。今年3月、アハメド・カンタリ前監督の後任として、約7年ぶりにナントの指揮官に就任した。しかし、就任後の8試合は1勝3分4敗とチームを立て直すことができなかった。
フランスメディア『RMC』によると、ハリルホジッチ監督は降格決定後のインタビューで、「深い悲しみに暮れています。もう話すことができません。話したくないわけではなく、話せないのです。皆が悲しんでいます。本当に辛い状況です。失礼します」と述べて、わずか15秒ほどでその場を後にしたという。
リーグ・アン第33節が8日に行われ、ナントは敵地でRCランスと対戦。2009年生まれの16歳メジアン・ソアレスに決勝点を許し、0−1で敗れた。
この結果、ナントは自動降格圏の17位でシーズンを終えることが確定。来シーズンは2012−13シーズン以来、14シーズンぶりに2部リーグで戦うことになった。
フランスメディア『RMC』によると、ハリルホジッチ監督は降格決定後のインタビューで、「深い悲しみに暮れています。もう話すことができません。話したくないわけではなく、話せないのです。皆が悲しんでいます。本当に辛い状況です。失礼します」と述べて、わずか15秒ほどでその場を後にしたという。