SABON夏季限定コレクション登場♡爽やかに潤うミンティスパーク・ユズ

暑さや湿気が気になる季節に向けて、SABONから毎年人気の夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」が2026年6月11日（木）より数量限定で登場します。ひんやりとした使用感と、爽やかなユズ＆ミントの香りで、夏のボディケアタイムを心地よくアップデート♡2026年5月28日（木）からは公式オンラインストアで予約受付もスタートし、今年も注目を集めそうです。

爽快感あふれる限定コレクション

2022年の登場以来、累計販売個数53万個を超える人気シリーズ「ミンティスパーク・ユズ コレクション」。

ペパーミントの清涼感とユズのやさしい香りを掛け合わせた、アロマティック・シトラスの香調が魅力です。

「シャワーオイル スパークリング・ユズ」は500mL 5,500円（税込）、300mL 3,960円（税込）。ウォーターミント配合で、汗ばむ季節の肌をすっきり洗い上げます。

「ボディスクラブ スパークリング・ユズ」は320g 4,730円（税込）。死海の塩を配合したソルト-イン-オイル処方で、透明感のあるなめらかな肌へ導きます。

「ボディ＆ハンドジュレ スパークリング・ユズ」は200mL 5,060円（税込）、30mL 1,870円（税込）。みずみずしいジュレが肌にさらりとなじみ、冷蔵庫で冷やして使うのもおすすめです。

さらに、100mL 4,400円（税込）の「ボディミスト スパークリング・ユズ」は、全身に使える爽快ミストとして登場。

公式オンラインストア＆一部店舗限定の「オー ドゥ サボン スパークリング」は30mL 4,290円（税込）で、アイスブルーのポーチ付きなのも嬉しいポイント。

メディヒールの新作UVケア登場♡さらさらサンスティック＆トーンアップ下地に注目

ボディもヘアも夏仕様に

ヘアケアアイテムとしては、「ローシャンプー スパークリング」200mL 3,740円（税込）がラインナップ。泡立たないクリームタイプで、頭皮に涼感を与えながらしっとり洗い上げます。

SABON初心者にもぴったりなのが、「ウェルカムキット ミンティスパーク・ユズ」4,070円（税込）。

シャワーオイル100mL、ボディスクラブ60g、ボディ＆ハンドジュレ30mLがセットになったトライアルキットです。

また、「トータルケアキット ミンティスパーク・ユズ」14,850円（税込）は、シャワーオイル500mL、ボディスクラブ320g、ローシャンプー30mL、ボディ＆ハンドジュレ200mL、ギフトボックス入り。

「スクラブキット ミンティスパーク・ユズ」7,700円（税込）は、シャワーオイル100mL、ボディスクラブ320g、ボディ＆ハンドジュレ30mL、ギフトボックス付きです。

さらに、「リフレッシュ ヘアケアケアキット」9,570円（税込）、「リフレッシュ ボディ＆フェイスケアキット」6,820円（税込）も展開され、夏の全身ケアをサポートしてくれます。

夏のギフトにもぴったり♡

2026年5月28日（木）からは『ミントキャンペーン』も開催。対象製品を含む13,000円（税込）以上の予約・購入で、「UVブルーミングパラソル（晴雨兼用）」をプレゼントします。

UVカット率・遮光率ともに100％で、重さ200g以下の軽量仕様。グレージュカラーのシックなデザインは、ジェンダーレスに使えるのも魅力です。

また、2026年5月14日（木）～5月20日（水）の期間は、ルミネ店舗で一部商品の先行発売も実施。

ルミネ新宿店、ルミネ池袋店、ルミネ横浜店、大船ルミネウィング店など対象店舗で、ひと足早く夏限定の香りを体験できます♪

この夏は爽やかな香りに包まれて

暑さや紫外線、冷房による乾燥など、夏の肌悩みに寄り添うSABONの「ミンティスパーク・ユズ コレクション」。

爽やかな香りとみずみずしい潤いで、毎日のボディケアを特別な時間へと変えてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのサマーギフトにもぴったり♡数量限定なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。