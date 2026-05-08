Snow Man阿部亮平、映画『君のクイズ』に出演！中村倫也演じる主人公・三島玲央の中学校の教師役

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Snow Manの阿部亮平が、映画『君のクイズ』に出演していることがわかった。

■主人公・三島（中村倫也）がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在

本作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳」で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲が2022年に発表した小説『君のクイズ』を実写化。

豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”の主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦にムロツヨシという実力派キャストが集結。

監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化。

日本を代表する俳優・スタッフが集結し、令和最大の“クイズ・ミステリー”が今、始まる！

先日、完成披露試写会が実施され、豪華キャスト陣が登場。試写会に参加した観客からはSNS上で「控えめに言ってものすごく面白い」「キャスト陣のお芝居が凄まじい」「人生を見つめなおそうと思った」「珠玉の一本」など、絶賛のコメントが上がっており、大きな話題になっている。

そしてこのたび、Snow Manのメンバーとして活躍する阿部亮平が、本作に出演していることが明らかとなった。

博学を活かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティとしても活躍する阿部。本作で演じるのは、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。

豪華キャストが集結し、かつてない知的エンターテインメントを描き出す、映画『君のクイズ』は、5月15日より全国公開。

■映画情報

『君のクイズ』

5月15日（金）全国公開

キャスト：中村倫也 神木隆之介

森川葵 水沢林太郎 福澤重文 吉住 白宮みずほ 大西利空 坂東工

ユースケ・サンタマリア ／ 堀田真由 ムロツヨシ

原作：小川哲『君のクイズ』（朝日文庫／朝日新聞出版刊）

監督：吉野耕平

脚本：おかざきさとこ 吉野耕平

音楽：Yaffle 斎木達彦

クイズ監修：QuizKnock

配給：東宝

(C) 2026 映画『君のクイズ』製作委員会

■関連リンク

『君のクイズ』作品サイト

https://yourownquiz.toho-movie.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/