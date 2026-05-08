どんなアイテムとも相性抜群♡ ちょいスポな【ロゴTシャツ】着回しコーデ4選
まわりと差がつく、感度高めなトレンドアイテムが知りたいコ、集まって！今回は、どんなコーデとも相性抜群な「ちょいスポなロゴTシャツ」の着回しコーデをご紹介します。落ち着いたネイビーだから、ガーリーなアイテムにもカジュアルなアイテムにもぴったりなシンプルデザイン♡
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ロゴTシャツ
どんなコーデとも相性抜群なちょいスポTシャツ
胸元のハートロゴがキュート。落ち着いたネイビーだから、ガーリーなアイテムにもカジュアルなアイテムにもぴったりなシンプルデザイン。
Cordinate 甘すぎないオトナ可愛いレトロコーデ
レトロスポーティー×ガーリーが意外と好相性♡ フェミニンなピンクの花柄スカートを、あえてカジュアルなTシャツとあわせることで、甘すぎないオトナ可愛いバランスに。
Cordinate ラフさと上品さを掛けあわせたスタイル
スポガーリーを掛けあわせて定番のチェックコーデをアプデ！チェーンストラップ付きのミニバッグと厚底サンダルを投入して、カジュアルなだけでなく洗練されたお出かけ着へと引き締める◎。
Cordinate ラフなのに映えるおうちコーデ
家のなかでもおしゃれを楽しめるコーデ。甘めなチュールスカートに、スポーティーなラインソックスをあわせてバランスを調整♡
Cordinate ジャケットが主役のお姉さんコーデ
アイテムの形がデコラティブな分、ネイビーやグレーなど落ち着いたトーンでまとめて。大人っぽさをキープしつつ、柔らかな雰囲気を演出♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来