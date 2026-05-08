どんなアイテムとも相性抜群♡ ちょいスポな【ロゴTシャツ】着回しコーデ4選

Item 着回すアイテムはこちら♡ ロゴTシャツ どんなコーデとも相性抜群なちょいスポTシャツ 胸元のハートロゴがキュート。落ち着いたネイビーだから、ガーリーなアイテムにもカジュアルなアイテムにもぴったりなシンプルデザイン。 ロゴTシャツ 8,600円／EIMS（HANA SHOWROOM）

Cordinate 甘すぎないオトナ可愛いレトロコーデ レトロスポーティー×ガーリーが意外と好相性♡ フェミニンなピンクの花柄スカートを、あえてカジュアルなTシャツとあわせることで、甘すぎないオトナ可愛いバランスに。 ロゴTシャツは着回し。花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 29,700円／Mizuno Sports Style（JOYEUX）

Cordinate ラフさと上品さを掛けあわせたスタイル スポガーリーを掛けあわせて定番のチェックコーデをアプデ！チェーンストラップ付きのミニバッグと厚底サンダルを投入して、カジュアルなだけでなく洗練されたお出かけ着へと引き締める◎。 ロゴTシャツは着回し。チェック柄シャツ 1,999円／GRL チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena バッグ 2,990円／神戸レタス サンダル 10,890円／RANDA

Cordinate ラフなのに映えるおうちコーデ 家のなかでもおしゃれを楽しめるコーデ。甘めなチュールスカートに、スポーティーなラインソックスをあわせてバランスを調整♡ ロゴTシャツは着回し。チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena シュシュ 880円／SPINNS ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ジャケットが主役のお姉さんコーデ アイテムの形がデコラティブな分、ネイビーやグレーなど落ち着いたトーンでまとめて。大人っぽさをキープしつつ、柔らかな雰囲気を演出♡ ロゴTシャツは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena つけえり 1,430円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 8,910円／EVOL 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来