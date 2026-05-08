セザンヌがリニューアル♡透明感ツヤ肌を叶える新ハイライトに注目

プチプラコスメの人気ブランド「セザンヌ」から、人気ハイライト「パールグロウハイライト」のリニューアル版と、下まぶた用アイライナーの新色が2026年7月上旬より先行発売されます♡自然なツヤ感と透明感を叶えるハイライトに加え、目元をさりげなく盛れる万能カラーのアイライナーが登場。毎日のメイクをアップデートしてくれる注目アイテムを詳しくご紹介します。

ツヤ肌を叶える新ハイライト

「セザンヌ パールグロウハイライトN」は、全2色展開で税込748円。人気シリーズがさらに自然なツヤ感へと進化してリニューアル登場します。

03 オーロラミント

05 ムーンベージュ

カラーは、透明感を引き立てる「03 オーロラミント」と、肌なじみの良い「05 ムーンベージュ」の2色。

偏光パールとミントカラーを組み合わせたオーロラミントは、くすみを飛ばしたような明るい印象に導きます。一方、ムーンベージュはデイリー使いしやすく、上品なツヤ感を演出してくれる万能カラーです。

中粒パールと小粒パールをバランスよく配合することで、毛穴の凹凸を自然にカバー。肌の内側から発光するようなナチュラルなツヤ肌を叶えます。

さらに、湿式製法によるしっとりした粉質と、8種類の美容保湿成分を新配合。（ヒアルロン酸Na・ホホバ種子油・ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス・カミツレ花エキス・シア脂・スクワラン・セラミドNP）

肌にぴたっと密着し、粉飛びしにくいのも嬉しいポイントです。

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簡単に盛れる下まぶたライナー

「セザンヌ アンダーアイライナー」からは、新色「02 忍ばせブラウン」が登場。税込660円で、自然な陰影感を演出できる万能カラーです。

ほんのり白みを加えたミルキーブラウンで、下まぶたラインや涙袋ラインに描くだけで、立体感のある目元に仕上がります。ぼかさなくても自然になじむ絶妙カラーなので、メイク初心者さんにもぴったり♡

ウォータープルーフ処方で、水・汗・涙に強く、こすれてもにじみにくいラスティング仕様。長時間きれいなラインをキープしてくれます。

また、2mmの細芯タイプを採用しているため、目頭や涙袋など細かな部分も描きやすいのが魅力。柔らかな芯でスルスル描けるので、デリケートな目元にも負担をかけにくい設計です。

既存色の「01 影色ピンク」は、ピンク～ブラウン系アイシャドウと好相性。顔色を明るく見せたい方におすすめです。

メイクを格上げする使い方にも注目

「パールグロウハイライトN」は、ブラシに含ませた後にティッシュオフしてから使用するのがポイント。

ブラシの根元を押さえながら、肌を磨くように往復塗りすると、ハイライトが自然になじみ、透明感たっぷりのツヤ肌が完成します♪

「アンダーアイライナー」は、下まぶたラインだけでなく三角ゾーンにもおすすめ。さりげなく目幅を強調できるので、ナチュラルなのにしっかり盛れる目元を叶えます。

毎日メイクに取り入れたい新作♡

今回のセザンヌ新作は、どちらも毎日のメイクに取り入れやすい優秀アイテム♡

自然なツヤ感を演出するハイライトと、さりげなく目元を盛れるアンダーアイライナーは、トレンド感のあるメイクを手軽に楽しみたい方にもぴったりです。

プチプラとは思えないクオリティなので、ぜひチェックしてみてください♪