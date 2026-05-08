Sable Hills主催メタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞第一弾出演バンドにWithin Destruction、Knosis、JILUKA、アイリフドーパ
Sable Hills主催するメタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞の第1弾アーティストが解禁された。
スロベニアから幾度となく来日を果たしている親日バンド・Within Destruction、国内からはKnosis、JILUKA、アイリフドーパの参戦が決定。現在、チケットの2次抽選先行の販売もスタートしている。
＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞
2026年8月29（土）川崎 CLUB CITTA’
OPEN 11:00 / START 12:00
【出演】Sable Hills / Within Destruction (SLOVENIA) / Knosis / JILUKA / アイリフドーパ and more
【TICKET NOW ON SALE】https://eplus.jp/frontline2026/
2次抽選先行：5/8(金)19:00〜5/27(水)23:59
1階席 前売券：8,500円 (ドリンク代別途)
1階席 Tシャツ(M〜2XL)付前売券：13,500円 (ドリンク代別途)
VIP特典付チケット前売券：18,800円 (ドリンク代別途)
※VIP特典内容※
•1階スタンディングエリア+二階指定席エリア入場可
•VIP専用ラミネートパス
•オフィシャルフェスTシャツ事前配送
•ポスター(A2サイズ)
•開場から終演まで会場出入り自由(再入場時ドリンク代不要)
•開場時優先入場
関連リンク
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