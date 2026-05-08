人気YouTuber・ヒカルによる「タモリは面白くない」発言が、「芸人対YouTuber」論争へと発展している。

「ヒカルさんは、4月20日、自身のYouTubeチャンネルで『タモリさんってまったく面白くないと思ってたんですけど。いまだにわからない』と発言。これが大論争になりました」（芸能記者）

これに対して、「スリムクラブ」真栄田賢は、5月2日、自身のXで《人に向かって面白くないって言う人は、よっぽど、寝不足、さびしい、自分に自信が無いのどっちかだと思う》《ちなみに、『ヒカルの笑っていいとも』だったら俺は見ていない》と投稿。

さらに、ピン芸人・みなみかわも、4月23日のYouTubeでヒカルに対して「ただの無知識でよくそんなこと言うなって」と苦言を呈し、ヒカルの主張に同調した “カジサック” ことキングコング梶原雄太に対しても「あんな『いいとも』とか出てて。ほんまに人の心ないわって思うよね」と語っていた。

ヒカルが再び口を開いたのは、5月4日に更新された実業家・三崎優太氏のYouTubeチャンネルだった。

「この日も話題は “タモリ評” をめぐる芸人たちからの反論でした。ヒカルさんは、『芸能人も一部めっちゃすごい人がいて、そこから大きく離れて、大したことない人がたくさんいます』と発言したんです」（同前）

さらにヒカルはカメラ目線で、

「いやマジで、お前ら全然大したことねぇだろ！ よくそれ言えんな！」

「大御所は何も言ってこない。ただ、ちょっと下にいる本当に大したことないやつら。よく言えんな、お前ら！我が物顔でな！」

と、“取り巻き芸人” たちを挑発。これにXでは、

《早口の中身ない人って印象だけど この人何なの？凄い人なの》

《まず自分が大したことないことに早く気づいた方がいい》

など、さまざまな意見が寄せられている。芸能プロ関係者はこう見る。

「この件に関して、ナインティナイン岡村隆史さんが4月30日放送の『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、YouTuberについて『おもろいんじゃなくて、しゃべれんねん。おしゃべりやねん。話芸とはまた違う』と語ると、ヒカルは5月2日にXで《すごい、あの岡村さんにまで取り上げてもらえてる YouTubeという小さな世界でやってたらこんな良いこともあるんですね》と大喜びしていました。

“大御所は何も言ってこない” と挑発していた一方で、実際に大御所から触れられると一気に歓迎ムードになりました。結局、誰よりも “芸人に認められたい” のかもしれませんね」

YouTubeという独自の世界で成り上がったヒカル。いまや影響力を武器に芸人たちを “格付け” し始めている。強気なマウントの裏に、テレビへの憧れも透けているがーー。