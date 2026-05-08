ダイエットに取り組んでいる「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が7日に更新したインスタグラムで、直近の近影を公開し、さらにやせたことから反響を呼んでいる。



【写真】目標に突き進む与沢翼氏 シャープな雰囲気が漂う

与沢氏は「フルコースつらそ」と短く投稿。先月28日に投稿した写真と比べて頬の肉が落ち、シャープに研ぎ澄まされたように見える。このときは「明日は、63kg台行けるんじゃないかな。2か月以内には必ず55kgにしてみせます」と具体的な数値をあげた。5月4日には体重の推移を示す折れ線グラフを投稿しており、「3月4日（初日）：73.65kg 5月4日（本日）：62kg 11.65kgの減量に成功しました。昨日は、250キロカロリーのパスタサラダ1つと缶ビール、氷結、お茶割を1本ずつでした」と２カ月で11.65キロの減量に成功したことを報告している。



コメント欄には「いい感じに痩せましたね」「頬がこけたね」「若くなられましたね 自信を持って下さい」「少しお顔がシャープになられましたね」とやせたことをたたえる声が多く見られ、他方「与沢さんはドバイの頃の少しガタイの良い威風堂々の感じが一番カッコいいよ」との声もあった。



（よろず～ニュース編集部）