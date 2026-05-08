9日(土)日中も 急な強い雨・落雷に注意、風の強い状態も続きそう【これからの天気(5月8日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9日(土)も、不安定な空模様と風の強い状態が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。
◆5月9日(土)の天気
・上越地方
朝のうちは各地で雨が降るでしょう。
晴れ間が出る日中も、急な雨や雷雨のところがありそうです。
・中越地方
まとまった雨雲は昼前には抜けるでしょう。
ただ、大気の不安定な状態が続き、夜にかけてにわか雨や雷雨のところがありそうです。
また、夜にかけて風が出やすいでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝のうちは、各地で雨風ともに強まるでしょう。
その後も、局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うところがありそうです。
落雷やヒョウにも注意をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
今夜～9日(土)朝にかけて、雨の降りやすい状態が続くでしょう。
また、佐渡市では朝は暴風が吹くおそれがあります。
日中から夜にかけても、所々でにわか雨があるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは、広く雨が降るでしょう。
カミナリを伴って、雨脚が強まるところもありそうです。
日中から夜にかけては広く晴れますが、一部急な雷雨のところがあるでしょう。
◆風と波
上・中・下越で風がやや強く、佐渡ははじめ強く吹きつけるでしょう。
波の高さは、各海域ともはじめ3mの予想です。
◆週間予報
10日(日)は各地で晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
11日(月)以降も晴れ間の出る日が続く見込みです。
所々で夏日になり、半袖の出番が増えるでしょう。
◆9日(土)の北信越の天気
明け方までは雨が降りやすく、カミナリを伴うところがあるでしょう。
日中は天気が回復しますが、北陸3県では風がやや強く吹きそうです。
県内は、9日(土)も大気の不安定な状態が続きそうです。日中も急な強い雨や落雷にご注意ください。
9日(土)も、不安定な空模様と風の強い状態が続きそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。
◆5月9日(土)の天気
・上越地方
朝のうちは各地で雨が降るでしょう。
晴れ間が出る日中も、急な雨や雷雨のところがありそうです。
・中越地方
まとまった雨雲は昼前には抜けるでしょう。
ただ、大気の不安定な状態が続き、夜にかけてにわか雨や雷雨のところがありそうです。
また、夜にかけて風が出やすいでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝のうちは、各地で雨風ともに強まるでしょう。
その後も、局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うところがありそうです。
落雷やヒョウにも注意をしてください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
今夜～9日(土)朝にかけて、雨の降りやすい状態が続くでしょう。
また、佐渡市では朝は暴風が吹くおそれがあります。
日中から夜にかけても、所々でにわか雨があるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは、広く雨が降るでしょう。
カミナリを伴って、雨脚が強まるところもありそうです。
日中から夜にかけては広く晴れますが、一部急な雷雨のところがあるでしょう。
◆風と波
上・中・下越で風がやや強く、佐渡ははじめ強く吹きつけるでしょう。
波の高さは、各海域ともはじめ3mの予想です。
◆週間予報
10日(日)は各地で晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。
11日(月)以降も晴れ間の出る日が続く見込みです。
所々で夏日になり、半袖の出番が増えるでしょう。
◆9日(土)の北信越の天気
明け方までは雨が降りやすく、カミナリを伴うところがあるでしょう。
日中は天気が回復しますが、北陸3県では風がやや強く吹きそうです。
県内は、9日(土)も大気の不安定な状態が続きそうです。日中も急な強い雨や落雷にご注意ください。