これからの気象情報です。

9日(土)も、不安定な空模様と風の強い状態が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。



◆5月9日(土)の天気

・上越地方

朝のうちは各地で雨が降るでしょう。

晴れ間が出る日中も、急な雨や雷雨のところがありそうです。



・中越地方

まとまった雨雲は昼前には抜けるでしょう。

ただ、大気の不安定な状態が続き、夜にかけてにわか雨や雷雨のところがありそうです。

また、夜にかけて風が出やすいでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝のうちは、各地で雨風ともに強まるでしょう。

その後も、局地的に雨雲が湧いてカミナリを伴うところがありそうです。

落雷やヒョウにも注意をしてください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

今夜～9日(土)朝にかけて、雨の降りやすい状態が続くでしょう。

また、佐渡市では朝は暴風が吹くおそれがあります。

日中から夜にかけても、所々でにわか雨があるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは、広く雨が降るでしょう。

カミナリを伴って、雨脚が強まるところもありそうです。

日中から夜にかけては広く晴れますが、一部急な雷雨のところがあるでしょう。



◆風と波

上・中・下越で風がやや強く、佐渡ははじめ強く吹きつけるでしょう。

波の高さは、各海域ともはじめ3mの予想です。



◆週間予報

10日(日)は各地で晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。

11日(月)以降も晴れ間の出る日が続く見込みです。

所々で夏日になり、半袖の出番が増えるでしょう。



◆9日(土)の北信越の天気

明け方までは雨が降りやすく、カミナリを伴うところがあるでしょう。

日中は天気が回復しますが、北陸3県では風がやや強く吹きそうです。



県内は、9日(土)も大気の不安定な状態が続きそうです。日中も急な強い雨や落雷にご注意ください。