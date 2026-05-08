佐藤健×宇多田ヒカル、YouTubeコラボでテトリス対決
5月6日(水)に新曲「パッパパラダイス」を配信リリースした宇多田ヒカルが、俳優・佐藤健のYouTubeチャンネルに出演することが決定した。
二人は宇多田ヒカルの1999年の大ヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされ、満島ひかりと佐藤健がW主演を務めた2022年のNetflixシリーズ『First Love 初恋』をきっかけに、これまでに会話を交わす機会があったという。
テトリストーナメントを主催した過去もあるほか、テトリス開発者に勝利した経験も持つ宇多田ヒカル。今回はかねてより念願だったというテトリス対決が実施され、その模様が、5月9日（土）20:00より佐藤健のYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
◾️宇多田ヒカル「パッパパラダイス」
2026年5月6日（水）リリース
https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/
▼ラジオ番組
・J-Pop Now Radio：https://apple.co/JPopNow
・New Music Wednesday [Podcast Edition]：https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYBDycFJuxRt?si=e8573dcbc1a14c31
▼7インチアナログ盤
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR
完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）
＜特典情報＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
関連リンク
◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト
◆宇多田ヒカル オフィシャルX
◆宇多田ヒカル オフィシャルInstagram