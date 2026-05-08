「がっつり信者になってるやんwww 」影山優佳“塔子”に反響「すっかり信者だな」『るなしい』第6話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第6話が7日、放送され、影山優佳が演じる塔子に反響が寄せられた。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】萌え〜！メイド姿の影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第6話では、ケンショーによって、仕舞ったはずの恋心をこじ開けられたるなが姿を消して8年。スバル（本島純政）は出版社で働きながら、平凡な日々を過ごしていた。
ある日、スバルの元に「火神の医学鍼灸院」から依頼が入る。鍼灸院を訪れたスバルは、大人になったるなと再会し、“空白期間”を知ることに。スバルはるなのために再び筆を走らせるが、その記事は絶縁していたはずのケンショーの手にも渡り、接触することになる。
8年の間に大人になった塔子（影山優佳）は、るなの下で働いていた。SNS上ではそんな塔子に対し「がっつり信者になってるやんwww 」「すっかり信者だな」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】萌え〜！メイド姿の影山優佳
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
ある日、スバルの元に「火神の医学鍼灸院」から依頼が入る。鍼灸院を訪れたスバルは、大人になったるなと再会し、“空白期間”を知ることに。スバルはるなのために再び筆を走らせるが、その記事は絶縁していたはずのケンショーの手にも渡り、接触することになる。
8年の間に大人になった塔子（影山優佳）は、るなの下で働いていた。SNS上ではそんな塔子に対し「がっつり信者になってるやんwww 」「すっかり信者だな」などのコメントが寄せられている。