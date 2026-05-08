5月7日深夜に放送された人気バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）での、“元人気アイドル”の発言が波紋を呼んでいる。

南海キャンディーズの山里亮太（49）と鈴木愛理（32）がMCを務め、ゲストに招いた人気タレントらと、“あざとい男女”の恋愛事情についてぶっちゃけトークを繰り広げるのがウリの同番組。

この日は、“男女で意見がわかれるあざとさの境界線”をテーマに、ゲストの元乃木坂46・松村沙友理（33）、アイドルグループJO1の河野純喜（28）、佐藤景瑚（27）らとともに激論を交わしていた。

方言、態度など様々な場面での“あざといテク”について話し、番組終盤では服装の話題に。街頭インタビューに応じた一般人女性が目撃した「飲み会で体温が上がると、わざと服を脱ぐ女性」を受け、鈴木がJO1の面々に男性としてどう思うかを質問。

「“好き”って言うと嫌われそう」「（自分は）タンクトップでご飯に行きたいくらい」と返し、スタジオを沸かすと、河野も「僕は好きな服装があって……」とした上で、こう語った。

「ニットボディライン見せ系」

すると、隣の佐藤は「こいつ、変態や」と苦笑し、鈴木も「ピタピタなやつ？」と怪訝な顔で応答。これに河野が「はっきり見せるんじゃなくて……」と言い淀むと、松村は満面の笑顔で「私、人生で初めて言う言葉なんですけど」と前置きした上で、こう言い放った。

「たぶん童貞ですよね？」

これにスタジオは大爆笑し、言われた河野は立ち上がり、恥ずかしそうな表情を浮かべる。言った松村も赤面しながら「人生で初めて言った、ごめんなさい！」とはにかんでいた。

河野は笑いながら「言ったあかんな！そんなん！」と返し、山里も「JO1なんだから、DT1じゃないんです！」とイジり、「確かにボディラインが出る服って界隈では童貞殺しの服って言われてんだよね」と松村をフォローしていた。

この日一番の盛り上がりを見せたこのやり取りだったが、実は放送前に“一悶着”が。前回の4月30日放送回後に今回の予告動画がネット上で公開されていたのだが、その際松村が河野に「童貞ですよね？」と聞く場面が短く切り抜かれており、それを見た人たちから、X上でこんな批判があがっていた。

《まってこんなんセクハラじゃんやば、、 元々アイドルだった人な訳で聞きたくないし、アイドルにそんなこと聞くきもい人いるんだ。逆だったら訴えられるレベルなのにきっっも》

《これ松村沙友理が現役アイドルに童貞かどうか聞いてんのきもすぎる。お前仮にも元乃木坂だろ。現役時代に男から「処女ですか？」って聞かれたらどんな気持ち？》

《童貞かどうか茶化すの必要？キモすぎ 松村沙友理さん、男性相手には言っていいと？山里亮太さんも追従して大切なグループ名をもじるとは…失望だよ 面白ければなんでも良いのか？貴番組へのJO1の出演を心待ちにしてたけどもうサヨナラ 普通にセクハラ！男女逆転しても言えるの？》

女性が男性に性的経験のない“童貞”と揶揄することが不適切ではないのか、というものだ。これは、短い予告を見た人たちの反応ではあったが、実際の放送を見た人からもこんな声が。

《さゆりんご、JO1の子に向かって、童貞？ってストレートにきいちゃって、酔い覚めるよ！！！！》

《男性アイドルに童貞と言うのは 許されるのに 女性アイドルに 処女ですか？と言うのは アウトなんですよね 性別が違うだけなのに 言葉の表現って難しい》

《純喜が童貞って言われた時えげつない速度でBAD押してた景瑚ちゃんえらい 言っていいこととダメなことあるからね笑ほんと》

いっぽうで、予告では前後のやり取りが省略されており、実際の流れを見て松村の返しを称賛する人も少なくなかった。

《さゆりんご叩かれてたんだ！でも知らないで見てたから、めっちゃ笑ったんだけど》

《全然悪くなくて草》

《松村ボロクソ叩かれてたけど、この流れがあるなら叩かれたの可哀》

《これはマジで松村沙友理悪くないやんwww何で叩かれてたのかわからん 視聴者の意見勇気持って代弁してくれただけやん》