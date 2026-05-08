あいのり・桃、家族4人“七五三”ショット披露 5歳長男＆4歳次男「生まれてきてくれて本当に良かった」」
恋愛バラエティー番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、8日までに自身のブログを更新し、息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告。家族ショットや兄弟ショットを公開し、息子たちへの思いをつづった。
【写真多数】「男3人組、最高！」夫と息子たちによる3ショットも公開
5日に更新した「4歳5歳、スタジオ撮影風景…」と題したブログでは、5歳になった長男“たろ”君と、4歳になった次男“じろ”君のヘアセット姿を披露。身支度を終えた2人について「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロな様子を見せ、「1歳の差で、この【可愛い】と【カッコいい】がだいぶ変わってくるね」と成長への感慨を記していた。
続く6日の「七五三スタジオ写真！（家族編）」では、家族4人の撮影カットを公開。「『パパママさん、お子さんのこと見てくださいーーー』嬉しい声がけ。好きな構図。笑 めちゃくちゃいい家族感！笑」と撮影時を振り返り、夫と息子たちによる3ショットには「男3人組、最高！！」とコメントした。
さらに7日に更新した「七五三スタジオ写真【兄弟編】」では、兄弟で寄り添う写真を掲載し、「おにいちゃんがだーいすき」「草履ぬげちゃってるのも可愛すぎ」と紹介。「私が1日で何回も呟いてること…『2人が生まれてきてくれて本当に良かった…』本当にありがとう！！！」とあふれる思いを明かし、「ずーっと仲良くしてくれたら嬉しいな」と締めくくった。
桃は2009年にアメーバブログを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品のプロデュースなど幅広く活動している。2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下の“しょう”さんと交際をスタートし、2020年に再婚。2021年5月5日に長男、22年5月5日に次男が誕生し、現在は2児の母として育児の日々を発信している。
【写真多数】「男3人組、最高！」夫と息子たちによる3ショットも公開
5日に更新した「4歳5歳、スタジオ撮影風景…」と題したブログでは、5歳になった長男“たろ”君と、4歳になった次男“じろ”君のヘアセット姿を披露。身支度を終えた2人について「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロな様子を見せ、「1歳の差で、この【可愛い】と【カッコいい】がだいぶ変わってくるね」と成長への感慨を記していた。
さらに7日に更新した「七五三スタジオ写真【兄弟編】」では、兄弟で寄り添う写真を掲載し、「おにいちゃんがだーいすき」「草履ぬげちゃってるのも可愛すぎ」と紹介。「私が1日で何回も呟いてること…『2人が生まれてきてくれて本当に良かった…』本当にありがとう！！！」とあふれる思いを明かし、「ずーっと仲良くしてくれたら嬉しいな」と締めくくった。
桃は2009年にアメーバブログを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品のプロデュースなど幅広く活動している。2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下の“しょう”さんと交際をスタートし、2020年に再婚。2021年5月5日に長男、22年5月5日に次男が誕生し、現在は2児の母として育児の日々を発信している。