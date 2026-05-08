俊敏な走りと実用性を両立したbZ4Xツーリング

トヨタの新たなバッテリーEV（BEV）として「bZ4Xツーリング」が展開されています。

このモデルは、先行して登場した「bZ4X」の加速性能や悪路走破性を継承しつつ、アウトドアなど多様なシーンで活躍するゆとりある荷室空間を備えた一台として誕生しました。

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そんなbZ4Xツーリングとは、どのようなモデルなのでしょうか。

bZ4Xツーリングは、2026年2月に登場したステーションワゴンとSUVを融合させたBEVです。

トヨタはカーボンニュートラルの実現に向け、多様な選択肢を提供する「マルチパスウェイ」の取り組みを進めており、その一環としてこのクルマが開発されました。

車両開発にあたっては、BEVにおいても家族との余暇を楽しむための高いユーティリティを求める声に応えています。

荷室長1092mm、荷室高850mmで、619Lもの大容量ラゲージスペースが確保されているのが特徴です。ベースとなるbZ4Xに比べ、約1.4倍もの広さとなっています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。

流麗なスタイリングを維持しながら、後席には113mmのヘッドクリアランスと1000mmの前後カップルディスタンスを確保。大人5人が快適に移動できる室内空間が実現されました。

内装には高さを抑えた水平基調のインストルメントパネルを採用し、開放感のある視界を確保しています。

中央には14インチの大型センターディスプレイが配置され、ナビゲーションや空調などの機能が集約されました。

グレードは、「Z」のみの展開で、前輪駆動のFWDと、より走行性能を高めた4WDの2種類が用意されています。

外観では、メーカーオプションの20インチアルミホイールのほか、ブリッジタイプの大型ルーフレール、車両前後のスキッドプレートが標準装備され、アクティブな印象を強めています。

内装は「ブラック」が標準ですが、モダンな「カーキ」も選択可能です。

パワートレインは、前後輪にそれぞれ独立したモーターを配する高出力eAxleを採用。システム最高出力は280kWに達し、0-100km／h加速は4.5秒という鋭い加速性能を誇ります。

また駆動方式はシステム最高出力280kWを発生する4WDが採用されました。

バッテリーには総電力量74.69kWhのリチウムイオン電池を搭載。一充電走行距離は690km（WLTCモード）を達成しています。

さらに、外気温がマイナス10度の環境下でも最短約28分で80％まで急速充電が可能な「バッテリープレコンディショニング」機能も備わりました。

走行面では、路面状況に応じて駆動力とブレーキを最適に制御する「X-MODE」を標準装備しています。これにより、雪道やオフロードといった悪路でも高い安定性と操縦性が両立されています。

安全装備は、先進予防安全パッケージである「Toyota Safety Sense」を標準装備。高速道路の渋滞時に運転不可を軽減するアドバンストドライブにより、運転者の快適な運転をサポートします。

Z（4WD）の価格（消費税込）は、640万円です。

高い加速性能と使い勝手を備えたこの最上位モデルは、BEVの新たな可能性を広げる存在として注目されています。