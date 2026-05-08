とんかつ専門店「かつ吉」が、夏季限定「冷やしかつ丼」と「特製梅だれとんかつ定食」発売
菩提樹が運営するとんかつ専門店「かつ吉」は5月1日から、夏季限定メニュー「冷やしかつ丼」および「特製梅だれとんかつ定食」の提供を開始した。
冷やしかつ丼
猛暑が続く近年の夏において、揚げ物業態は敬遠されがちだが、同店は「スタミナはつけたいが重いものは避けたい」という矛盾するニーズへの解決策を2つ提示する。
「冷たいものなら食べられるが、満足できない」という声を受け開発したメニューが「冷やしかつ丼(ロース使用)」(2,400円。2002年の発売から累計25万食を突破した夏の看板メニューで、キンキンに冷えた和出汁にとんかつを合わせ、夏野菜や薬味、とろろを添えている。
「特製梅だれ」は、構想10年を経て誕生したたれ。和歌山県みなべ町産の無農薬・減塩梅干し(塩分約3%)を贅沢に使用した。果実のような風味と柔らかな酸味が、とんかつの旨味を引き立てるという。「特製梅だれとんかつ定食(ロース)」(2,800円)には、この梅たれを使用している。
特製梅だれとんかつ定食(ロース)
冷やしかつ丼
猛暑が続く近年の夏において、揚げ物業態は敬遠されがちだが、同店は「スタミナはつけたいが重いものは避けたい」という矛盾するニーズへの解決策を2つ提示する。
「冷たいものなら食べられるが、満足できない」という声を受け開発したメニューが「冷やしかつ丼(ロース使用)」(2,400円。2002年の発売から累計25万食を突破した夏の看板メニューで、キンキンに冷えた和出汁にとんかつを合わせ、夏野菜や薬味、とろろを添えている。
「特製梅だれ」は、構想10年を経て誕生したたれ。和歌山県みなべ町産の無農薬・減塩梅干し(塩分約3%)を贅沢に使用した。果実のような風味と柔らかな酸味が、とんかつの旨味を引き立てるという。「特製梅だれとんかつ定食(ロース)」(2,800円)には、この梅たれを使用している。
特製梅だれとんかつ定食(ロース)