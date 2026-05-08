第１子を出産したばかりのタレント・松村沙友理が７日、日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンＹＡＢＡデータ！」で、妊娠発表した瞬間から、生まれる子への受験プレッシャーが始まったと打ち明け、出川哲朗を驚かせた。

教育問題の話題で、街の声を取材。有名中学受験塾「ＳＡＰＩＸ」に通わせている親は、塾でいいクラスに入るために、別の塾に通わせている…という驚きの実態を告白した。かかる費用も年間数百万とも言われ、このＶＴＲに出川も口があんぐりだ。

第一子を出産したばかりの松村は、子の教育について「まさに今、感じていて」といい「私自身、公立の小中学校出身で、家から３０秒ぐらいのおじいちゃん塾みたいなのに通っていた。それでも人生楽しく生きているので、それでいいやと思っていた」という。

だが「妊娠発表してから『受験は生む前から始まってるよ』って言われて」という声があったといい「お金をかけないとうちの子は不幸になるんじゃないかって気持ちになっちゃう」と打ち明けた。

ホラン千秋は「プレッシャーがすごい」と驚くと、出川も「違う、違う。誰が言ってるの？惑わされないで。（松村は）こんなに素敵に育っているのに」とコメントしていた。