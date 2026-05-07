L’luviaが8月16日、神奈川・CLUB CITTA’にて開催される＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞へ出演することが発表となった。同イベント出演が限定復活の締め括りとなる。

＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞にはL’luviaをはじめ、椎名慶治、中島卓偉、ES-TRUSの出演も決定しており、ジャンルや世代を越えたラインナップが一同に介するかたちだ。

L’luviaは2025年末に開催された＜CROSS ROAD Fest＞出演をきっかけに限定復活を果たし、長年のファンのみならず新たなリスナーからも注目を集めた。さらに、5月4日には東京・Veats Shibuyaで四半世紀ぶりのワンマンライブを開催、ジュビッ子が集結した。そして開催される＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞は一連の限定復活公演のラストを飾るものだ。チケットのL’luvia SNS先行は5月9日正午より。以下にメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「昨年の＜CROSS ROAD Fest＞から今年5月のワンマン、そして8月16日のライブで一連の復活ライブは終了となります！ 有終の美を飾れる様な最っ幸のライブにします！ 是非、遊びに来てください！」

──KAORU

「昨年11月＜CROSS ROAD Fest＞から始まった今回のプロジェクトは、5/4のVeats Shibuyaワンマンを経て、いよいよ終幕となる8/16の＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞。Veats Shibuya終了後は寂しさと幸福感と入り混じってましたが、8/16は幸せと楽しさ全力でいきたいと思います！」

──マースケ

◆ ◆ ◆

■＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞

2026年8月16日(日) 神奈川・CLUB CITTA’

open15:45 / start16:30

出演：L’luvia / 椎名慶治 / 中島卓偉 / ES-TRUS

▼チケット

6,000円(税込／ドリンク代別)

※全自由(整理番号付き)

※未就学児童入場不可

【L’luvia SNS先行受付】

受付期間：5月9日(土)12:00〜5月20日(水)

受付URL：https://l-tike.com/ontheedge/