eスポーツ事業を手がけるCELLORBは、運営するプロeスポーツチーム「VARREL（バレル）」のリブランディングを実施し、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手と、東大卒プロゲーマーのときど選手がVARRELに新規加入することを発表した。5月1日に、格闘ゲーム世界大会「EVO Japan 2026」会場内のVARRELブースで行われた特別記者会見では、新ユニフォームを着用した宇野選手、ときど選手が登場し、VARRELに加入した経緯や選手としての今後の目標について語った。



CELLORB 代表取締役CEOの佐久間衡氏

「当社は今回、新たなミッションとして『ゲームの力で、世界をつなぐ Connect the World through Play』を掲げ、世界展開に向けてVARRELをリブランディングした。ゲームは、国境を超え、世代を超え、多様な人の特性や文化的背景を超えて、誰もが楽しむことができ、豊かな人のつながりを生み、世界平和をも実現できると思っている」と、CELLORB 代表取締役CEOの佐久間衡氏が挨拶。「VARRELは、世界レベルの選手が多数在籍しており、昨年10月の資金調達以降、参入するeスポーツタイトルを急速に拡大してきた。VARRELが目指すのは、eスポーツを一過性の熱狂で終わらせず、長く愛され続ける『文化』として根付かせていくこと。そのために、『ALL VARREL』というコンセプトを掲げ、チームだけで完結するのではなく、ファンやスポンサーと共に笑い、泣き、悔しがり、心を共に震わせ、時間を重ね、価値を積み上げていく存在になっていく」と、リブランディングしたVARRELのチームビジョンを示した。



左から：東大卒プロゲーマーのときど選手、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手

ここで、“VARREL REBORN”として新たにチームに加入するプロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手と、東大卒プロゲーマーのときど選手が登場。VARRELへの加入を決めた理由について、ときど選手は、「もともとVARRELに加入することは決めていたが、2年前にStreet Fighter Leagueで悔しい負け方をしてしまったため、昨年は前チームに残ることにした。そして今年、World Championshipで優勝したことを機に、VARRELへの加入を決断した」と、世界チャンピオンとなり晴れてVARRELに加入したという。フィギュアスケートの元世界王者である宇野選手は、「2年前に競技人生から引退したが、そこからはフィギュアスケートでの名声に頼らず、自分の力で道を切り拓いていく必要があると考えた。そして、大好きなゲームの世界に活動の場を広げていく中で、世界を目指すVARRELのゲームに対する熱い想いに共感し、チームへの加入を決めた」と、純粋なゲーマーとして本気でゲームを楽しめる場所がVARRELなのだと熱く語ってくれた。



東大卒プロゲーマーのときど選手

VARREL選手として挑戦したいことを聞くと、ときど選手は、「ファンの人たちと一緒に何かやりたいと思っている。チームの活躍はファンの支えがあってのものなので、今まで以上にファンと選手が交流できるようなイベントを企画していきたい。今後の発表を楽しみにしてほしい」とコメント。宇野選手は、「僕はスケートがちょっと上手く滑れるので、この能力をチームの活動でも役立てていきたい。スケートのことであれば、何でも教えるので聞いてほしい」と、アスリートの経験や知見も生かしてプロゲーマーをサポートしていくと話していた。



プロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手

最後に今年の目標について、宇野選手は、「今まではあまり先のことを考えずに生きてきたが、今年は人生で最も大きな転機になる年だと思っている。まさか、プロのeスポーツチームに所属して、大好きだったゲームを仕事にできるとは思ってもいなかった。これからはVARRELの選手として、ゲームに熱狂している姿を届けるだけでなく、その瞬間をファンにも体感してもらえる場を作っていきたい」と、プロゲーマーとしての意気込みを述べた。ときど選手は、「VARRELチームとしてStreet Fighter Leagueで優勝すること。優勝争いは年々厳しくなっているが、自分の経験をチームメンバーにも共有して、長いリーグを戦い抜いていきたい」と、VARRELでもStreet Fighter League優勝を目指すことを宣言した。



左から：ときど選手、宇野昌磨選手

なお、特別記者会見では、新メンバーの加入でさらに飛躍するVARRELをファンと一緒に支えるべく、アメリカン・エキスプレスと連携した「Amex×VARREL 世界挑戦応援キャンペーン」を開始することも発表された。同キャンペーンでは、「プラチナ・カード」または「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」に入会すると、ファンの想いや応援がもっと選手に届き、選手の力になる会員限定特典を提供する。主な会員限定特典として、「新メンバー直筆サイン入りユニフォーム」、「チームイベントと同時開催の限定セッションへの招待」、「2026年度 VARRELとの打ち上げへの招待」などを用意している。

［キャンペーン概要］

名称：Amex×VARREL 世界挑戦応援キャンペーン

開始日：5月1日（金）

対象カード：プラチナ・カード（先着50名）、アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード（先着400名）

主な会員限定特典：

・限定！新メンバー直筆サイン入りユニフォーム

・チームイベント同時開催！限定セッションご招待

・2026年度 VARRELとの打ち上げへのご招待

キャンペーン特設サイト：https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/varrel/?cpid=100628524

CELLORB＝https://cellorb.jp/

VARREL公式サイト＝https://varrel.jp/