元阪急（現オリックス）内野手で、オリックスや楽天のコーチを歴任した米村理氏（67）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。プロ入り当時のイチロー氏（52）にびっくりした練習を明かした。

1988年に現役引退。1991年にオリックスの2軍打撃コーチに就任する。

翌92年にのちに米国野球殿堂入りする天才打者が入団した。

「抜けて足が速かったし、バットコントロールもよかった。勝手に育っていきましたけどね」と、イチロー氏の入団当時を振り返った。

優れた点は多いが、米村氏は「体が強かった。やっぱりケガをしないですね」とし、「びっくりするくらい練習量はすごかったですよ」と明かした。

室内練習場でマシンを相手に3時間くらい打ち込んでいたという。

それだけでもすごいが、イチロー氏は箱の中に20球に1球くらいの割合で重さのあるボールを混ぜていたという。

「重いボールはちょっと変化する。その変化を楽しんでいる。その球がたまに来ると私らだったらバット折るけど、彼は芯で当てるから折らない。もうレベルが違い過ぎて（笑い）」と振り返った。

そんな打撃練習を3時間くらい集中してやっていたという。米村氏は「それはうまくなりますよ」と説明した。