想いが真っ直ぐな人は、その人らしく育ててあげたいと思う人も多いでしょう。漫画家・イラストレーターのまお いつかさんの作品『好きな女シリーズ』では、新人の女の子が少しずつ成長していく過程が描かれています。同シリーズはX（旧Twitter）に投稿されると、合計約9.6万いいねを集めています。



【漫画】『好きな女シリーズ』全編を読む

とあるコスメ量販店に、1人のアルバイトが面接にやってきます。かほりと名乗る少女は、明るい髪色にたくさんのピアスを着け、ピンクのミニスカートにロングブーツという派手な装いです。



店長が志望動機を聞くと、かほりはこのお店に通うことが高校時代の楽しみで、店員がみんな親切だったため、私もそんな店員になりたいと必死に訴えます。アルバイト未経験ながらも健気な彼女に、店長は思わず私が育てようと決意するのでした。



アルバイトとして採用されたかほりは、ミニスカート姿で出勤しました。店長から品出しを頼まれたかほりは、ミニスカートのまま脚立をよじ登ろうとします。その様子に、店長は慌ててウサギ柄のズボンを買ってきて、かほりに手渡しました。



「スミマセン！」と必死に謝るかほりに、店長は「それあげるから」とメガネを輝かせます。ウサギ柄のズボンが気に入ったかほりは、次の日も履いてくるのでした。



翌日かほりは、店長が買ってくれたズボンのお代を払おうとします。実は店長はかわいいもの好きで、かほりのために安いズボンではなく、あえて値段の高いウサギ柄のズボンを買ってきていたのです。



店長は目を輝かせながら「お金はいいからさ ズボンいろんなところ連れて行ってあげて」と告げるのでした。



その後、研修としてレジに入りはじめたかほりのもとに、友人がやってきます。友人はレジにてお会計を済ませたあと、お互い小さく手を振ります。そのかわいらしい姿に、店長は思わず満面の笑みを浮かべるのでした。



読者からは「新人ちゃん、かわいすぎる…！」「店長も尊すぎる」など、登場キャラクターたちを応援する声が挙がっています。そこで、作者のまお いつかさんに話を聞きました。



派手でファンシーな女の子が、はじめてのお仕事を頑張っていたら愛しいかも…と思い

―派手な女の子を主役に、物語を描こうとお考えになったきっかけを教えてください



おなかがいっぱいになってしまった友達の食事を「まかせろり。」と言って代わりに食べてあげる…という2コマ漫画を描いたところ思いのほか反響があったので、続きを描きました！



外見は単純にこういう服装の女の子が、かわいいな…と思ったからです。そんな派手でファンシーな女の子が、はじめてのお仕事を頑張っていたら愛しいかも…と思ったので、そのまま主役として描きました。



―作品を描くなかで、自分なりのこだわりはありますか？



自分が好きだなぁと思った女の子や好きな関係性、友達になりたいと思う女性をテーマにして描いています。



アルバイトの話では、主人公の他に店長が出てくるのですが、私も昔、小売店で店長をしていたころがありまして、そのときに抱いた気持ちとか、理想とか、街中で見かけたアルバイトさんをみて感じたことなどを反映させて描いています。



また、同シリーズでもう少し長いページ数を使って、各キャラクターの過去の話とか描ければいいなと思っています！また、違う漫画もXでポストしているので、ご興味がありましたら読んでいただけるとうれしいです！



（海川 まこと／漫画収集家）