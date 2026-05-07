池田エライザ、変装なしでUSJ満喫「オーラが溢れてる」「気づかれそう」と話題
【モデルプレス＝2026/05/07】女優・モデルの池田エライザが5月6日、自身のInstagramを更新。テーマパークでのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】30歳美人女優「全力で満喫してる」変装なしでユニバ降臨
池田は「大阪でのLIVEの翌日はUSJ。どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。ピーチ城やハリー・ポッターエリアでのショットを公開した。カットソー姿にサングラスをかけていたシンプルな姿から、キャラクターのストラップを肩から掛けた姿へ、そして「ハリー・ポッター」のTシャツを重ね着してネクタイを首に巻いた姿にどんどん変化していき、USJを満喫している姿を披露している。
この投稿に「変装なしは凄い」「オーラが溢れてる」「全力で満喫してる」「こんな美人さんがいたら気づかれそう」「もしかしたらすれ違ったかも」「遭遇したかった」「どんどんグッズ増えてるの可愛い」「楽しそうですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳美人女優「全力で満喫してる」変装なしでユニバ降臨
◆池田エライザ、変装なしでUSJ堪能
池田は「大阪でのLIVEの翌日はUSJ。どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの写真を複数枚投稿。ピーチ城やハリー・ポッターエリアでのショットを公開した。カットソー姿にサングラスをかけていたシンプルな姿から、キャラクターのストラップを肩から掛けた姿へ、そして「ハリー・ポッター」のTシャツを重ね着してネクタイを首に巻いた姿にどんどん変化していき、USJを満喫している姿を披露している。
◆池田エライザの投稿に反響
この投稿に「変装なしは凄い」「オーラが溢れてる」「全力で満喫してる」「こんな美人さんがいたら気づかれそう」「もしかしたらすれ違ったかも」「遭遇したかった」「どんどんグッズ増えてるの可愛い」「楽しそうですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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