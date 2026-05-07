岐阜県関市で住宅で飼われていたニワトリがクマに襲われる被害がありました。市が警戒を強めています。

【写真を見る】クマに襲われたか ニワトリ4羽が庭で死ぬ ｢エサをやろうと開けたら羽がぶわーっと｣ 岐阜･関市でクマの目撃情報相次ぐ

河原の岩の上をゆっくりと歩く1頭のクマ。5月1日、関市内を流れる長良川周辺で近所に住む人が撮影した映像です。

そして…

（田中希宜記者）

「山がすぐ近くにあるこちらの住宅で、ニワトリがクマに襲われたということです」

4羽が庭で死ぬ 2羽はいなくなる…

関市によりますと、5月1日、市内の住宅で「ニワトリが被害に遭った。クマによるものではないか」などと市に連絡がありました。

住宅の庭で飼われていた6羽のニワトリのうち、4羽が庭で死んでいたほか、2羽がいなくなっていたということです。被害にあった住人は…



（被害に遭った住人）

「ニワトリにエサをやろうと開けたら羽がぶわーっと落ちていた。4羽のうち3羽は首がなかった。食べたのかもしれない。ニワトリは何十年も飼っているが、こんなことは初めて」

死んだニワトリを掘り返したような跡も

ニワトリを飼っていた男性は、死んだ4羽を住宅近くの畑に置いていましたが、地元の猟友会が確認したところ、掘り返されたような跡が見つかり、周辺ではクマとみられる足跡も確認されました。

市内では、4月28日から30日にかけてもクマの目撃情報が相次いでいて、市は箱わなを設置するなどして、警戒を強めています。