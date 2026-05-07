【きょうから】ソ・ヒョンジン×ファン・イニョプの年の差ラブロマンス 韓国ドラマ『なぜオ・スジェなのか』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソ・ヒョンジン、ファン・イニョプが主演する韓国ドラマ『なぜオ・スジェなのか』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、きょう7日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（月〜金 後1：30〜）
【画像】『女神降臨』ファン・イニョプがロースクールの学生に
同作は、『浪漫ドクター キム・サブ』のソ・ヒョンジン、『女神降臨』ファン・イニョプが主演する、凍てつく心を溶かす美しく切ない大人のラブロマンス。ヒロインのオ・スジェを演じるのはラブコメの女神ソ・ヒョンジン。これまでの愛らしいイメージを封印し、冷徹で勝利至上主義の弁護士を圧倒的な存在感で演じる。
スジェが左遷されたロースクールの学生コン・チャン（ファン・イニョプ）との年の差ラブロマンスも見どころのひとつ。冷たく心を閉ざすスジェが彼の優しさに触れ少しずつ変わっていく。ロマンスだけでなく、法律事務所や政界を巻き込んだ陰謀、過去の殺人事件などが複雑に絡み合った本格サスペンス。予測不能な展開が見どころとなる。
■あらすじ
高卒ながらTKローファームのスター弁護士であるオ・スジェ（ソ・ヒョンジン）。勝つためには手段を選ばない冷徹な彼女は、TKの会長チェ・テグク（ホ・ジュノ）も認める敏腕弁護士だ。しかし、最年少にして代表弁護士への就任が決まった矢先、ある事件に巻き込まれてしまい、兼任教授としてソジュン大のロースクールに左遷されることに。そこには、国選弁護人時代に殺人事件の被疑者として出会ったコン・チャン（ファン・イニョプ）がいた。チャンはキム・ドングという名前を捨て、新たな人生を送っていたのだ。複雑に絡み合う2人の過去と現在。企業売却、土地再開発を取り巻く権力者たちの欲望と悪事。チャンはスジェの周囲で起きる不可解な事件からスジェを無条件に守ろうとするが…。
■演出
パク・スジン『死の賛美』
■脚本
キム・ジウン
■キャスト
ソ・ヒョンジン『浪漫ドクター キム・サブ』『愛の温度』『僕が見つけたシンデレラ〜Beauty Inside〜』
ファン・イニョプ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『女神降臨』『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』
ペ・イニョク『九尾の狐とキケンな同居』『烈女パク氏契約結婚伝』『チェックイン漢陽（ハニャン）』
ホ・ジュノ『シルミド／SILMIDO』『ミッシング〜彼らがいた〜』『モガディシュ 脱出までの14日間』
【画像】『女神降臨』ファン・イニョプがロースクールの学生に
同作は、『浪漫ドクター キム・サブ』のソ・ヒョンジン、『女神降臨』ファン・イニョプが主演する、凍てつく心を溶かす美しく切ない大人のラブロマンス。ヒロインのオ・スジェを演じるのはラブコメの女神ソ・ヒョンジン。これまでの愛らしいイメージを封印し、冷徹で勝利至上主義の弁護士を圧倒的な存在感で演じる。
■あらすじ
高卒ながらTKローファームのスター弁護士であるオ・スジェ（ソ・ヒョンジン）。勝つためには手段を選ばない冷徹な彼女は、TKの会長チェ・テグク（ホ・ジュノ）も認める敏腕弁護士だ。しかし、最年少にして代表弁護士への就任が決まった矢先、ある事件に巻き込まれてしまい、兼任教授としてソジュン大のロースクールに左遷されることに。そこには、国選弁護人時代に殺人事件の被疑者として出会ったコン・チャン（ファン・イニョプ）がいた。チャンはキム・ドングという名前を捨て、新たな人生を送っていたのだ。複雑に絡み合う2人の過去と現在。企業売却、土地再開発を取り巻く権力者たちの欲望と悪事。チャンはスジェの周囲で起きる不可解な事件からスジェを無条件に守ろうとするが…。
■演出
パク・スジン『死の賛美』
■脚本
キム・ジウン
■キャスト
ソ・ヒョンジン『浪漫ドクター キム・サブ』『愛の温度』『僕が見つけたシンデレラ〜Beauty Inside〜』
ファン・イニョプ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『女神降臨』『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』
ペ・イニョク『九尾の狐とキケンな同居』『烈女パク氏契約結婚伝』『チェックイン漢陽（ハニャン）』
ホ・ジュノ『シルミド／SILMIDO』『ミッシング〜彼らがいた〜』『モガディシュ 脱出までの14日間』