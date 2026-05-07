FUJIBASE初EP『ム』配信リリース決定！ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』主題歌も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FUJIBASEが、自身初となるEP『ム』を6月19日に配信リリースする。

■タイトルはFUJIBASEの中に在る【無】【夢】、カタカナ「ム」の造形から着想

EP『ム』のリリースは、先日出演したフェス『OTODAMA’26』のステージで先行アナウンスされた。今作は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たタイトルとなっている。

収録曲は、フジテレビドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲。多くの実力派アーティスト、エンジニアで制作された。クレジットは後日発表される予定。

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「evaporation」

2026.06.19 ON SALE

EP『ム』

■関連リンク

FUJIBASE OFFICIAL SITE

https://fujibase.tokyo/

■【画像】ジャケット（now printing）