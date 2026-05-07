◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＫＡＲＡＴＳＵ −ＩＧＮＩＴＩＯＮ ｔｏ ＤＯＭＩＮＩＯＮ−」（６日、佐賀・唐津市文化体育館）観衆７５７

新日本プロレスは６日、佐賀・唐津市文化体育館で「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＫＡＲＡＴＳＵ −ＩＧＮＩＴＩＯＮ ｔｏ ＤＯＭＩＮＩＯＮ−」を開催した。

メインイベントでＩＷＧＰ王者カラム・ニューマンがジェイク・リーと組んで辻陽太、鷹木信悟と対戦した。

ニューマンは５・４福岡で鷹木を破り初防衛に成功した。試合後に鷹木と辻へ唐津でのタッグ戦を通告し「俺たちが勝ったら、オマエら二人は二度とこの王座に挑戦できない。オマエらのどちらかが王者からピンフォールを取ったら、『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』（大阪城ホール）でのメイン戦をくれてやる」と独断で決定した。

ＩＷＧＰ王座を巡り風雲急を告げたタッグ戦でニューマンは、辻のジーンブラスターに屈し敗れた。

４・４両国国技館で辻を破り史上最年少でＩＷＧＰ王座を奪取したニューマン。辻に敗れ自身の公約通り６・１４大阪城ホール大会で挑戦を受けることを決断しバックステージで辻へ「また対戦だな。この団体でデビューした当初、彼は、最初に俺を倒したヤツらの一人だった。それが今、俺が最後の対戦相手となろうとしている。ヤツが退団するからではない。アイツの息の根を止めるからだ。もし今、家にいて死体を見たいと思うなら、オーサカジョーホールに来い。ツジ、お前は俺の闘い方も、小技も、俺の全てを知っている。３日のうちに、イギリスに戻る。世界にカラム・ニューマンが世界最高のヘビー級レスラーの一人だということを見せつけるんだ」と返り討ちを宣言した。

さらにテレビ朝日系列で全国ネット中継される６・１４大阪城大会へ「いいか、ツジ？『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』で会おう。完売にしようぜ。古株どもに頼らなくてもいいってことを見せるんだ。新世代が台頭する。俺たちがその中心だ。俺たちはそれをリョーゴクですでに成し遂げた。お前にはちょっと引っかかるものがあるんだろう。それは俺も同じだ」と辻との戦いで大阪城を完売札止めにすることを予告していた。