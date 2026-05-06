ホンダの新型スポーツコンパクト!?

ホンダは2026年4月10日、新型5ドアコンパクトスポーツカー「Super-ONE（スーパー ワン）」を発表し、先行予約が開始されました。実際の発売は5月下旬となるようです。

軽量プラットフォームを活かした小型BEV（バッテリー式電気自動車）スポーツとして注目を集めていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

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スーパーワンはAセグメントのコンパクトBEVスポーツモデルで、2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開されました。

「e：Dash BOOSTER」をコンセプトに、日常の移動をより刺激的な体験へと進化させることを目指して開発されています。

軽コンパクトの「N-ONE」および「N-ONE e：」で培った軽量プラットフォームをベースにした新世代アーキテクチャを採用し、車両重量は1090kgと国内の乗用EVでは最軽量級を実現しました。

エクステリアは、ワイドタイヤを包むブリスターフェンダーがロー＆ワイドなスタンスを強調。フロント・リアの専用エアダクトやエアロパーツは、機能性とデザイン性を両立させています。小型EVながらスポーツモデルらしい力強いスタイルが特徴です。

ボディカラーは全5色を設定。専用色「ブーストバイオレット・パール」はブルージェットをモチーフにした深みのある紫です。

インテリアにはホールド性の高い専用スポーツシートを装備。ブルーのアシンメトリー配色を取り入れつつ、水平基調のインストルメントパネルにより視界と操作性を確保しています。

BOSEと共同開発した「BOSEプレミアムサウンドシステム」や7インチTFT液晶メーター、LEDインパネラインイルミネーションなども備え、没入感のある室内空間を演出します。

走行面では、スーパーワンの特徴である「BOOSTモード」がポイントです。

通常モードの最高出力は47kW（約64PS）ですが、BOOSTモードでは70kW（約100PS）まで引き上げられ、仮想7速シフト制御やアクティブサウンドコントロールが連動します。

充電は普通充電（6kW）と急速充電（50kW）に対応。AC1500Wの外部給電機能も備えており、アウトドアや災害時など電力を必要とする場面でも活用できます。

なおボディサイズなどの詳細は明らかになっていませんが、N-ONE e：を拡幅したような設計のためほぼ軽サイズであることは確かです。

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反響について都内の販売店担当者は、「発表直後ということもあって注文が殺到という段階ではありませんが、問い合わせはかなり多いですね」と話しています。

スーパーワンは、国のCEV（クリーンエネルギー自動車）導入促進補助金が比較的手厚く、東京都では最大約180万円の補助が受けられるなど、自己負担を抑えて導入できる制度が整っていることも関心の高まりにつながっているとのことです。

別の販売店担当者も「実車を見たいという声があり、反応はかなりありますね」と話しており、ユーザーの期待感は高まっているようです。

なお、納期については「現時点では5〜6か月ほどを見てもらっています。ボディカラーによって前後する可能性があります」とのことでした。

小型EVスポーツとして注目が集まるなか、スーパーワンが今後どのように市場へ浸透していくのか、引き続き動向が注目されます。