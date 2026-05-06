便利で可愛いなんて、やるじゃーーーん♡【セリア】技アリ！「優秀チャーム」

ちょっと便利な機能と、可愛い見た目が魅力の「優秀チャーム」を【セリア】でゲットしてみて。ユニークでひねりの効いたアイテムが、外出時の快適さを叶えたり、気分を上げたりしてくれそうです。今回は、リップの収納に使えるアイテムと、オリジナルチャームが作れるアイテムをご紹介。気軽に取り入れられそうなチャームをぜひお見逃しなく。

取り違えの防止にも！リップの持ち運びに便利なチャーム

インスタグラマー@100kin_magさんが「サッと取り出せて便利」と語る、リップのキャップ部分に取り付け可能なチャーム。ボールチェーンでバッグにぶら下げて持ち歩ける画期的なアイテムです。淡いピンクの色合いが映える可愛いビジュアルもポイント。目印にもなり、リップの取り違えを防げそうです。2個入りなので、無香料や色付きなどで使い分けたい時にもぴったり。

自分だけのオリジナルチャームが作れる！

バインダー風の見た目が可愛いこちらは、お気に入りのシールでオリジナルのチャームが作れるアイテム。バッグに取り付ければ、ほどよい目印になってくれそうです。クリア素材なので、シールのシルエットや色合いが映えるのも嬉しいところ。デコレーションパーツやマスキングテープなどでアレンジを楽しむのもアリかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino